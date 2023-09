escuchar

Inter Miami tiene por delante uno de los partidos más importantes de su corta historia: la final de la US Open Cup 2023. Este miércoles, a partir de las 21.30 (hora argentina) y con televisación de TyC Sports, se enfrenta a Houston Dynamo en condición de local con el objetivo de sumar el segundo trofeo a las vitrinas de la institución, tras la obtención de la Leagues Cup hace poco más de un mes. La presencia de Lionel Messi, quien desde hace algunas semanas no se encuentra al 100% desde lo físico, es una incógnita.

Para acceder a esta instancia, Inter Miami venció en semifinales a Cincinnati, por penales, luego de igualar 3 a 3 en tiempo reglamentario con dos goles del ecuatoriano Leonardo Campana y uno del venezolano Josef Martínez (el argentino Luciano Acosta, el estadounidense Brandon Vázquez y el japonés Yuya Kubo anotaron los tantos del conjunto ohioano). Houston Dynamo, por su parte, eliminó en semifinales a Real Salt Lake por 3 a 1 gracias a los goles del mexicano Héctor Herrera, el panameño Adalberto Carrasquilla y el colombiano Luis Alberto Caicedo (el ecuatoriano Anderson Julio convirtió para los utaheños).

Inter Miami vs. Houston Dynamo: todo lo que hay que saber

Final de la US Open Cup 2023.

Día : Miércoles 27 de septiembre.

: Miércoles 27 de septiembre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

: DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Árbitro: Jon Freemon.

Inter Miami vs. Houston Dynamo: cómo ver online

La final de la copa nacional estadounidense está programada para este miércoles a las 21.30 (hora argentina) en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Aunque no tiene una lesión grave, Messi acumula cansancio físico y no completa los 90 minutos de un partido desde el 3 de septiembre, cuando su equipo derrotó por 3 a 1 a Los Angeles FC en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Major League Soccer (MLS). Desde entonces, jugó 89′ con la selección argentina ante Ecuador por las eliminatorias, fue desafectado del partido ante Bolivia y no fue convocado en la caída por 5 a 2 ante Atlanta United por la liga estadounidense. Luego jugó como titular y pidió el cambio a los 37′ en el duelo ante Toronto. No formó parte del equipo que igualó 1 a 1 con Orlando City en la última presentación.

En la conferencia de prensa de este miércoles, el DT del equipo de Florida, Gerardo ‘Tata’ Martino, confirmó que el 10 pudo entrenarse junto al resto de sus compañeros en la práctica, pero que recién definirá si juega desde el arranque horas antes de la final: “Me sentaré con él, veré sus sensaciones y nos pondremos de acuerdo en lo que sea mejor para todos”, expresó el estratega rosarino. “Primero está el jugador, después la final y luego lo que se viene para el equipo. Esos son los tres puntos que tenemos que evaluar. Indudablemente estos interrogantes surgen porque se trata de él”, explicó.

Lionel Messi no atraviesa su mejor momento en cuanto a plenitud física y es duda para la final MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Inter Miami : Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Noah Allen; Robert Taylor, Sergio Busquets, David Ruiz, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi o Leonardo Campana y Josef Martínez.

: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Noah Allen; Robert Taylor, Sergio Busquets, David Ruiz, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi o Leonardo Campana y Josef Martínez. Houston Dynamo: Steve Clark; Franco Escobar, Ethan Bartlow, Teenage Hadebe, y Brad Smith; Luis Alberto Caicedo, Héctor Herrera, Nelson Quiñones, Adalberto Carrasquilla, y Sebastian Kowalczyk; Ibrahim Aliyu.