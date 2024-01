escuchar

Platense y Boca Juniors empiezan a recorrer la Copa de la Liga 2024. Desde las 19 se enfrentan en el marco de la fecha 1 de la zona B, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El duelo estelar de la jornada se disputa en el estadio Ciudad de Vicente López y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “pack fútbol”). Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Calamar asume el primer compromiso oficial del año con la alegría que aún perdura por la campaña histórica que hizo en la edición anterior que concluyó en diciembre, siendo subcampeón. Y lo hace renovado. Tras esa definición en la que cayó ante Rosario Central por 1 a 0 en Santiago del Estero, Martín Palermo dejó su cargo de entrenador y tomó las riendas el ex-Racing, Sebastián Grazzini: “Estoy convencido de que quiero un equipo protagonista y que pelee contra todos de igual a igual. No debemos renunciar a nuestras formas”, aseguró el flamante DT en la conferencia de prensa previa al estreno.

Diego Martínez es la esperanza de la dirigencia para rencauzar a Boca: el DT llegó desde Huracán Telam

Boca, en tanto, necesita de inmediato empezar a construir una identidad de juego. Luego de un 2023 en el que el faro de desvelo fue la Copa Libertadores y ante ésta, en la que no la jugará, el ahora equipo conducido por Diego Martínez, no puede perder el tiempo. Cerró el año pasado sin acceder a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024 y con las manos vacías. Al no ganar ninguno de los torneos locales (éste, la Liga Profesional y la Copa Argentina) sufrió la magra campaña en la general y no disputará la copa que lo obsesiona (sí estará en la Sudamericana, la segunda en importancia en el continente).

En este sentido el xeneize asume una temporada de renovación en la que además de al DT, contrató a dos futbolistas: Cristian Lema, defensor central proveniente de Lanús, y Kevin Zenón, extremo que viene desde Unión de Santa Fe. Además, en los próximos días se cerraría la llegada de Lautaro Blanco desde Elche de España. En contrapartida perdió a uno de sus jugadores más importantes de 2023: Valentín Barco. El talentoso zurdo de 19 años activó la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares luego de no llegar a un acuerdo por la renovación del contrato y fue vendido a Brighton de Inglaterra.

Platense vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Fecha 1 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Día: Sábado 27 de enero.

Hora: 19.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

TV: ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.25 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

Posibles formaciones

Platense : Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Raúl Lozano; Facundo Russo, Iván Gómez, Carlos Villalba; Luciano Ferreyra, Ronaldo Martínez y Mateo Pellegrino.

: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Raúl Lozano; Facundo Russo, Iván Gómez, Carlos Villalba; Luciano Ferreyra, Ronaldo Martínez y Mateo Pellegrino. Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Frank Fabra; Guillermo ‘Pol’ Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez, Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Luca Langoni.