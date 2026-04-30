La impresionante atajada de Dibu Martínez para Aston Villa antes Nottingham Forest en la Europa League
El marplatense evitó notablemente un tanto del local en el choque de ida de una semifinal de la competencia continental
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Aston villa cayó ante Nottingham Forest en la ida de una semifinal de la Europa League, pero en la primera parte y con el duelo igualado Emiliano Martínez fue protagonista de una atajada increíble. Una estupenda doble acción, primero con una mano y luego con una atrapada casi sobre la línea del arco.
Habían transcurrido 32 minutos del juego y los locales tenían la pelota en el sector ofensivo. Elliot Anderson recibió por el medio y con mucha clase pinchó el balón para Morgan Gibbs-White, que ingresó al área por la izquierda, levantó la cabeza y centró atrás para Igor Jesus. El brasileño le pego de primera y el arquero argentino respondió con un notable reflejo: primero bloqueó con la mano izquierda, y luego la tomó con ambas. El balón se le escapó de los brazos, pero ‘Dibu’ se recuperó y la embolsó una vez más.
SÍ, DIBU... ¡UFFF! TREMENDA ATAJADA A UNA MANO DE EMILIANO MARTÍNEZ PARA EVITAR EL GOL DE NOTTINGHAM FOREST.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026
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Los hinchas de Nottingham Forest estaban a punto de gritar el gol. Pero la reacción del argentino los dejó sin festejo. Él hizo un gesto de sorpresa y dijo “uhhhhhh” tirado en el piso, con los ojos abiertos y una pequeña sonrisa. Su respuesta había sido impresionante.
Finalmente, Nottingham Forest derrotó 1 a 0 a Aston Villa y el gol llegó de penal, pero que se dio con una jugada insólita. Cuando la pelota parecía que se iba de la cancha, Omari Hutchinson, del equipo local, la mantuvo en su campo, pero el defensor del visitante, Lucas Digne acompañó a su rival, abrió sus brazos y la pelota dio en su mano izquierda. Tras la revisión del VAR, el juez Joao Pedro Pinheiro cobró penal.
¡¡EL PENAL MÁS INSÓLITO DEL AÑO!! Digne levantó las manos para dejar salir la pelota, Hutchinson la dejó viva y hay PENAL PARA NOTTINGHAM FOREST.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026
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El neozelandés Chris Wood se hizo cargo del disparo. Su remate, cruzado, fue potente y muy bien ejecutado. Emiliano Martínez le adivinó la intención, pero no la alcanzó por la velocidad y la altura en la que se metió la pelota. De modo, el equipo local marcó el único tanto del partido con el que sacó una ventaja en el choque de ida.
¡LE TIRÓ UN ROBLE! Imposible remate de Madera Wood ante el Dibu Martínez para anotar el 1-0 de Nottingham Forest vs. Aston Villa.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026
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El desquite de esta serie será el próximo jueves, en Villa Park, casa de Aston Villa. El que se quede con esta llave estará presente en la final de la competencia, el próximo 20 de mayo en el estadio Besiktas Park, de Estambul, y jugará contra el ganador de Sporting Braga y Friburgo, que tuvo el triunfo del equipo portugués como local por 2 a 1.
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