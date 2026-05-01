Última fecha del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

Se realizaron las designaciones de los jueces de la decimosexta jornada; Yael Falcón Pérez dirigirá River vs. Defensa y Justicia y Nazareno Arasa hará lo propio en Central Córdoba vs. Boca
La fecha 9 del Torneo Apertura 2026, la última de la etapa regular, se juega desde este sábado 2 hasta el lunes 4 de mayo con 15 partidos que definirán los últimos clasificados a octavos de final. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nazareno Arasa estará en Santiago del Estero para Central Córdoba vs. Boca el sábado a las 16.15 y Yael Falcón Pérez irá al Monumental el domingo a las 18.30 para el encuentro entre River y Atlético Tucumán. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Pablo Dóvalo fue el designado para el clásico entre San Lorenzo e Independiente, que se disputa el sábado a las 18.45 en el Nuevo Gasómetro. Además, Leandro Rey Hilfer dirigirá Racing vs. Huracán el domingo a las 16 en el Cilindro de Avellaneda.
Días, horarios, TV y árbitros de la última fecha del Torneo Apertura 2026
Sábado 2 de mayo
14: Barracas Central vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Eduardo Lucero
14.30: Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Carlos Córdoba
16.15: Central Córdoba vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suárez
18.45: San Lorenzo vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Diego Verlota
18.45: Unión vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Marcos Horticolou
21.15: Platense vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Maximiliano Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
- Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 3 de mayo
13.30: Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
- Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
- Cuarto árbitro: Valentín Pompei
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Jorge Broggi
16: Rosario Central vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Javier Mihura
16: Racing vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Laura Fortunato
16: Gimnasia de La Plata vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Sebastián Habib
16: Belgrano vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Marcelo Bistocco
18.30: River vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
- Cuarto árbitro: Ariel Penel
- VAR: Felipe Viola
- AVAR: Mariana De Almeida
Lunes 4 de mayo
17: Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez
- VAR: José Carreras
- AVAR: Diego Romero
19.15: Vélez vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Francisco Acosta
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Agustín Méndez
21.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto (interzonal) - ESPN
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Nelson Sosa
