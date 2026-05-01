Última fecha del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

Se realizaron las designaciones de los jueces de la decimosexta jornada; Yael Falcón Pérez dirigirá River vs. Defensa y Justicia y Nazareno Arasa hará lo propio en Central Córdoba vs. Boca

Pablo Dóvalo es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el clásico entre San Lorenzo e IndependienteGonzalo Colini

La fecha 9 del Torneo Apertura 2026, la última de la etapa regular, se juega desde este sábado 2 hasta el lunes 4 de mayo con 15 partidos que definirán los últimos clasificados a octavos de final. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nazareno Arasa estará en Santiago del Estero para Central Córdoba vs. Boca el sábado a las 16.15 y Yael Falcón Pérez irá al Monumental el domingo a las 18.30 para el encuentro entre River y Atlético Tucumán. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Pablo Dóvalo fue el designado para el clásico entre San Lorenzo e Independiente, que se disputa el sábado a las 18.45 en el Nuevo Gasómetro. Además, Leandro Rey Hilfer dirigirá Racing vs. Huracán el domingo a las 16 en el Cilindro de Avellaneda.

Nazareno Arasa arbitrará el partido de este sábado entre Central Córdoba y BocaWalter Manuel Cortina

Días, horarios, TV y árbitros de la última fecha del Torneo Apertura 2026

Sábado 2 de mayo

14: Barracas Central vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Eduardo Lucero

14.30: Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Carla López
  • Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Carlos Córdoba

16.15: Central Córdoba vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: José Castelli
  • Cuarto árbitro: Nelson Sosa
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gastón Suárez

18.45: San Lorenzo vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Diego Verlota

18.45: Unión vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
  • Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
  • VAR: Facundo Tello
  • AVAR: Marcos Horticolou

21.15: Platense vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Maximiliano Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
  • Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
  • VAR: Hector Paletta
  • AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 3 de mayo

13.30: Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
  • Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
  • Cuarto árbitro: Valentín Pompei
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Jorge Broggi

16: Rosario Central vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: Hugo Paez
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Javier Mihura

16: Racing vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
  • Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Yamil Possi
  • AVAR: Laura Fortunato

16: Gimnasia de La Plata vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN

  • Árbitro: Juan Pafundi
  • Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
  • Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
  • Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
  • VAR: Nicolás Lamolina
  • AVAR: Sebastián Habib

16: Belgrano vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Marcelo Bistocco

18.30: River vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
  • Cuarto árbitro: Ariel Penel
  • VAR: Felipe Viola
  • AVAR: Mariana De Almeida

Lunes 4 de mayo

17: Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Bruno Amiconi
  • Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
  • Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
  • Cuarto árbitro: Pablo Núñez
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Diego Romero

19.15: Vélez vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
  • Cuarto árbitro: Francisco Acosta
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Agustín Méndez

21.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto (interzonal) - ESPN

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
  • Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
  • VAR: Ariel Penel
  • AVAR: Nelson Sosa
