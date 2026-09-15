A qué hora juega Platense y Fluminense y qué canal lo transmite en vivo

Con la misión de revertir el 2 a 0 sufrido en la ida en Río de Janeiro, Platense recibe a Fluminense este martes en el estadio Ciudad de Vicente López con arbitraje del chileno Cristián Garay en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

El duelo inicia a las 19 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Platense vs. Fluminense

Para el Calamar es un momento histórico porque se juega la gran chance de ser uno de los mejores cuatro clubes de Sudamérica, más allá de que no tiene una parada sencilla frente a uno de los candidatos al título.

El equipo dirigido por Martín Palermo eliminó en octavos a O’Higgins de Chile por penales 7 a 6, tras igualar 1 a 1 en el global -empataron con ese resultado en la ida en Argentina y, luego, 0 a 0-. En la primera etapa, todavía con Walter Zunino como entrenador, fue escolta de Corinthians en el Grupo D con 10 unidades gracias a tres victorias, una igualdad y dos derrotas.

Martín Palermo quiere hacer historia con Platense MAURO PIMENTEL - AFP

El conjunto brasileño fue segundo en la primera etapa del Grupo C con apenas ocho puntos producto de dos victorias, dos empates y dos caídas y se ubicó por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza, casualmente equipo al que eliminó en octavos por penales 5 a 4 tras igualar 1 a 1 en el global -empate sin goles en Brasil e igualdad 1 a 1 en Mendoza-.

En el plantel cuenta con varias figuras como Thiago Silva, Paulo Henrique Ganso y Hulk, quienes tienen experiencia en grandes batallas son la columna vertebral de un equipo que es protagonista también en el Brasileirao. En ese certamen, el combinado que cuenta con los argentinos Juan Pablo Freytes, Luciano Acosta, Germán Cano y Rodrigo Castillo marcha quinto en la tabla de posiciones. Hasta la caída de este sábado frente a Atlético Mineiro, llevaba 13 partidos sin derrotas entre todas las competencias.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Gastón Togni; Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Gastón Togni; Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo. Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Renê; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Yeferson Soteldo; Hulk. DT: Marcão.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.80 contra 2.97 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, que le daría la clasificación a la próxima etapa a los brasileños, llega a 2.95.

El ganador avanzará a las semifinales y enfrentará a quien se imponga de la llave entre Palmeiras y Liga de Quito, cuyo partido de ida lo ganó el elenco brasileño 1 a 0 como local.