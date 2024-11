A qué hora juega Racing vs. Cruzeiro, por la final de la Copa Sudamericana 2024

Racing y Cruzeiro protagonizan este sábado, a partir de las 17 (hora argentina) la final de la Copa Sudamericana 2024 en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay. Será la sexta definición de este certamen entre argentinos y brasileños con ventaja para los primeros, con tres triunfos (Independiente vs. Goias en 2010 y vs. Flamengo en 2017, y Lanús vs. Ponte Preta en 2013) contra dos (Internacional de Porto Alegre vs. Estudiantes de La Plata en 2008 y San Pablo vs. Tigre en 2012). El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y DSports o minuto a minuto en canchallena.com.

La Bestia Negra de Belo Horizonte se metió en la definición tras dejar en el camino a Lanús por 2 a 1 en el resultado global luego de un empate 1 a 1 en Brasil por los goles de Kaio Jorge y Ramiro Carrera, y una victoria por la mínima diferencia en la Argentina con un tanto de Kaio Jorge. El equipo dirigido por Gustavo Costas, por su parte, eliminó a Corinthians por 4 a 3 en una serie memorable. Primero, en el Neo Química Arena de San Pablo, consiguió un empate 2 a 2 en medio de un diluvio gracias a los golazos de Maximiliano Salas y Gastón Martirena (Yuri Alberto hizo los dos goles de Corinthians). En la vuelta, en el Cilindro de Avellaneda, el local se recuperó de un 1 a 0 adverso por una anotación de Yuri Alberto cuando apenas transcurrían 6 minutos y dio vuelta el resultado para ganar por 2 a 1 con un doblete de Juan Fernando Quintero.

Racing vs. Cruzeiro: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Sudamericana 2024.

Día : Sábado 23 de noviembre.

: Sábado 23 de noviembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : La Nueva Olla, Asunción, Paraguay.

: La Nueva Olla, Asunción, Paraguay. Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Racing vs. Cruzeiro: cómo ver online

La final está programada para este sábado a las 17 (horario argentino) en Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar ESPN -en DGO también está disponible el canal DSports- directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos cada uno.

Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú) - Uno cada uno.

