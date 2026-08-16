A qué hora juega River hoy

River Plate, con el anhelo de lograr su primera victoria en el semestre y tomar algo de aire en la crisis deportiva en la que está sumergido, se presenta este domingo 16 de agosto en el estadio Monumental y su rival es Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

El partido que arbitra Facundo Tello está programado a las 18 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de River vs. Argentinos

El Millonario está obligado a levantar cabeza lo antes posible para salir del fondo de la clasificación de su zona. Es el único equipo del certamen que perdió los cuatro partidos que disputó y no tiene puntos. Incluida la derrota en la Copa Argentina contra Aldosivi de Mar del Plata, son cinco los duelos que perdió y la continuidad de Eduardo Coudet es partido a partido.

Sin margen para otra caída y en la antesala del inicio de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana vs. Independiente Santa Fe -el primer partido se postergó una semana por el terremoto en Colombia-, el ‘Chacho’ dispone de lo mejor que tiene desde el arranque, con Thiago Almada de titular. El refuerzo más caro de la historia del fútbol argentino llegó para darle un salto de calidad al equipo y hay una gran expectativa de la dupla que puede hacer con Ángel Correa.

El Bicho, por su parte, está en las antípodas de River: ganó todos los encuentros y lidera la clasificación con 12 unidades. En la jornada anterior superó a Racing 2 a 1 y dejó en claro que está llamado a ser uno de los protagonistas del campeonato porque, incluso, no tiene competencia internacional y su foco está puesto en el plano doméstico.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet. Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Gastón Verón; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Thiago Almada debuta como titular en River, ante Argentinos Juniors Prensa River

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.93 contra 4.41 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.23.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de febrero de este año por la quinta jornada del Apertura y Argentinos Juniors se quedó con la victoria 1 a 0 con un gol de Hernán López Muñoz. El antecedente más reciente en el barrio porteño de Núñez es del 28 de enero de 2024, por la Liga Profesional, en un compromiso que finalizó 1 a 1 por los tantos de Miguel Borja y Santiago Montiel.