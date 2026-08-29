Jugadores y dirigentes de Lanús criticaron el arbitraje de Pablo Dóvalo en la derrota por 1 a 0 ante Boca

Boca Juniors le ganó in extremis 1-0 a Lanús en la Bombonera por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido de alto voltaje que se definió en el último minuto de juego con un gol de Tomás Belmonte. Tras el encuentro, los jugadores y dirigentes del club granate se quejaron del arbitraje impartido por Pablo Dóvalo, por una patada en la que reclamaron roja y el rápido chequeo del tanto que definió el partido.

El golpe en el que todo Lanús pidió expulsión ocurrió a los 12 minutos de juego, cuando Leonel Flores perdió la pelota en el borde del área rival y, en su afán por continuar con el ataque, se arrojó al suelo con los tapones de punta e impacto a la altura de la tibia de Sasha Marcich. Dóvalo, sin VAR de por medio, evaluó que la entrada era merecedora de tarjeta amarilla.

La otra polémica se suscitó sobre el final del partido. Casi con tiempo cumplido (a los 47:52 +3 del segundo tiempo), una rápida conexión de pases entre Leandro Paredes, el propio Flores y Santiago Ascacibar, dejó mano a mano a Belmonte, quien la picó por encima del arquero Nahuel Losada y le dio la victoria al cuadro xeneize. No obstante, la queja lanusense se gestó a raíz de la rápida resolución del VAR, el cual definió que no hubo offside.

"JUGAMOS MEJOR QUE ELLOS"



El fastidio de Felipe Peña Biafore por la derrota agónica de Lanús ante Boca y sus dudas sobre la posición de Tomás Belmonte.



🗣️"Duele porque uno se deja el alma", dijo el mediocampista surgido de River mano a mano con TNT Sports.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/rMZ285COCn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026

El primero en expresarse al respecto fue Felipe Peña Biafore. “Jugamos mejor que ellos y duele, porque, sin nada, te ganan”, dijo y lamentó: “¿Cómo no nos va a doler perder así? Además, lo vimos por la tele y no sé si el gol es offside o no. Pero te da bronca porque acá las decisiones son muy rápidas: en otras canchas tardan un montonazo".

Sobre las suspicacias que tiñeron la actuación de Dóvalo, el jugador granate dijo: “Uno no duda por malo, pero tampoco hay que ser necio y uno se cansa”.

En los 90 reglamentarios, Lanús tuvo más y mejores situaciones -tres impactos en los palos-, pero Boca mantuvo la cabeza fría hasta el final del partido y lo ganó en la última.

"A DÓVALO LE FALTÓ PERSONALIDAD PARA ECHAR A UN JUGADOR DE BOCA" Cali Izquierdoz sobre la infracción de Flores sobre Marcich en el primer tiempo.



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Más tarde, quien se sumó a las críticas contra el árbitro fue Carlos Izquierdoz. El exdefensor de Boca opinó: “Lo de Dóvalo... Y... Yo lo quiero, nos llevamos bien. Él, con otras palabras, me dijo: ‘Yo tengo personalidad para dirigir’. Pero después, viendo algunas jugadas, yo creo que le faltó personalidad para echar a un jugador de Boca [en referencia a Flores] a los 10 minutos y ahí cambiaba el partido”.

Asimismo, sobre esa polémica jugada del juvenil de Boca que fue revisada por el VAR, “Cali” se despachó: “No sabría que hubiera cobrado si la jugada del planchazo la hubiéramos metido nosotros”.

Ya en conferencia de prensa, el entrenador granate, Mauricio Pellegrino, completó se sumó a las críticas al arbitraje. “La jugada [de Flores] es muy clara, con la pierna a la altura del gemelo casi rodilla. Ahora con el juez de línea al lado, el VAR, las cámaras, que ni siquiera consultara... La verdad que para mí es triste”, ahondó el DT visitante.

👀 "PARA MÍ ES TRISTE". Decepcionado por el actuar de la terna arbitral, Mauricio Pellegrino fue categórico al opinar sobre la NO expulsión del pibe Flores en Boca vs. Lanús. pic.twitter.com/ExO6argfga — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

“Como profesional del fútbol, para mi esto es triste”, insistió Pellegrino, y remató: “Los jugadores me preguntan por qué, si es una jugada tan clara. Pero bueno, la verdad es que no tengo mucho más para decir”.

Por su parte, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, disparó contra Germán Delfino, quien estuvo a cargo del VAR. “Fue una clara expulsión. Cada vez que Delfino está en el VAR tenemos problemas”, comentó el dirigente en diálogo con la prensa. Y sumó: “El arbitraje fue bueno, en esa expulsión está el error, que el árbitro está lejos y es jugada de VAR, que no lo llamó y listo. Pero para eso está el VAR. Yo preferiría que Delfino no nos dirija más”.

En la vereda de enfrente, quien se sentó frente a los micrófonos fue Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena. Sobre el rendimiento de su equipo, el entrenador reflexionó: “Los tres puntos son importantes. Los necesitábamos, pero creo que no merecíamos ganar”.

"NOS VIENE BIEN SUMAR DE A TRES JUGANDO MAL" 🔵🟡



La autocrítica de RODOLFO ARRUABARRENA después de la victoria agónica de BOCA ante Lanús en la Bombonera.



🗣️"No merecimos ganar, tenemos que tratar de mejorar. El equipo no tuvo la fluidez de otros partidos", dijo el DT Xeneize.… pic.twitter.com/EmAFR71ca7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026

“El equipo ganó y fue superior. Obviamente que, jugando mal y ganar nos viene bien para las tablas. Somos conscientes de ello. A pesar de no tener la fluidez de otros partidos, fuimos a buscarlos. Somos autocríticos y solo nos queda mejorar”, profundizó Arruabarrena.

Con los tres puntos en el bolsillo, el próximo desafío de Boca será el próximo miércoles, cuando enfrente desde las 21.15 al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina.