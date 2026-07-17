A qué hora juega River Plate vs. Aldosivi por la Copa Argentina 2026 hoy

Los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 concluyen este viernes con dos partidos y el último de ellos es entre River Plate y Aldosivi de Mar del Plata, que se desarrolla en el estadio Padre Martearena de Salta con arbitraje de Carlos Andrés Gariano.

El encuentro inicia a las 21.45 y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

Aldosivi ya visitó el Monumental este año, por el Torneo Apertura 2026, pero ahora se verá con River en Salta Manuel Cortina

La previa del partido

El Millonario arrancó el torneo con una ajustada victoria sobre Ciudad de Bolívar 1 a 0 y anhela seguir avanzando en el certamen para evitar otro cimbronazo en un año en el que perdió la final del Torneo Clausura y, además, compite en la Copa Sudamericana y no en la Copa Libertadores.

Después de la definición perdida ante Belgrano de Córdoba, el club decidió reestructurar el plantel y prescindió de varios futbolistas -Giuliano Galoppo, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Kendry Páez y Matías Viña, los más importantes- y se despidió el arquero Franco Armani. A la vez, incorporó a otros como Mauro Arambarri (Getafe), Giovanni González (Krasnodar), Rafael Santos Borré (Inter Porto Alegre), y Lucas Beltrán (Fiorentina). El refuerzo más importante es el de Nicolás Otamendi (Benfica), quien se sumará al equipo una vez que concluya su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina.

Nicolás Otamendi volverá al fútbol argentino luego del Mundial 2026 x.com/RiverPlate

El conjunto dirigido por Andrés Yllana viajó a Salta con la ilusión de dar el golpe y eliminar a uno de los máximos favoritos al título, más allá de que su foco está puesto en el Torneo Clausura porque necesita sumar puntos para evitar el descenso. En la primera etapa eliminó a San Miguel 3 a 0.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Agustín Palavecino, Alan Sosa, Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Andrés Yllana.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es River con una cuota máxima de 1.41 contra 8.95 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Aldosivi. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 4.44.

Ambos equipos ya se enfrentaron este año y fue en abril pasado, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, y ganó el Millonario 3 a 1 en el estadio Monumental con tantos de Galoppo, Facundo Colidio y Páez. Tomás Fernández igualó transitoriamente para el Tiburón.

El equipo que se imponga en el cruce, avanzará a octavos de final y chocará contra Independiente Rivadavia de Mendoza, verdugo de Tigre 1 a 0.

Cronograma y resultados de los 16avos de final de la Copa Argentina

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - Viernes 17 de julio.

Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata.

Banfield (5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán.

(5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán. Deportivo Morón 1-2 Midland.

Racing 4-1 Defensa y Justicia.

4-1 Defensa y Justicia. Gimnasia de Jujuy (2) 2-2 (4) Belgrano de Córdoba.

Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro.

2-0 Gimnasia y Tiro. Sarmiento de Junín 0-2 Boca Juniors.

River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata - Viernes 17 de julio.

Independiente Rivadavia 1-0 Tigre.

1-0 Tigre. Talleres de Córdoba 0-3 Atlético Tucumán.

Unión de Santa Fe 0-2 Independiente.

Platense (4) 0-0 (3) San Martín de San Juan.

(4) 0-0 (3) San Martín de San Juan. Instituto de Córdoba 2-1 Lanús.

2-1 Lanús. Estudiantes de La Plata 3-0 Rosario Central.

3-0 Rosario Central. Barracas Central 1-0 Huracán.

El cuadro de la Copa Argentina, desde octavos de final, instancia que se empieza a configurar

Octavos de final de la Copa Argentina