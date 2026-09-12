A qué hora juega River vs. Atlético Tucumán y por dónde se puede ver en vivo

Atlético Tucumán y River se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni, que viene de ganarle a Racing por 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda por los goles de Lautaro Godoy y Ramiro Ruiz Rodríguez (Leonel Pérez empató transitoriamente para la Academia), está cuarto en la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota.

Atlético Tucumán está en un buen momento y quiere dar el golpe frente a River como local Copa Argentina

El Millonario, por su parte, se mantiene en el décimo puesto del Grupo B con 10 unidades al igual que Huracán, al que supera por tener mejor diferencia de gol (+1 contra 0). En la última jornada venció por 3 a 1 a Independiente Rivadavia como local con un doblete de Tomás Galván y un tanto de penal de Gonzalo Montiel (el paraguayo Álex Arce descontó para la Lepra mendocina).

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 3 de mayo de este año, por la novena fecha del Apertura. Entonces, Atlético Tucumán se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Renzo Tesuri. El antecedente más reciente en Tucumán, en tanto, es del 20 de septiembre de 2025, cuando el local se impuso por 2 a 0 en el Clausura gracias a las anotaciones de Cléver Ferreira y Leandro Díaz.

En el último partido entre River y Atlético Tucumán, por el Apertura de este año, el Decano se impuso por 1 a 0 Manuel Cortina

River no le gana a Atlético Tucumán desde principios de 2025 (lo venció por 1 a 0 en el Monumental) y acumula dos derrotas consecutivas, una como local y la otra como visitante.

Atlético Tucumán vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 12 de septiembre.

: Sábado 12 de septiembre. Hora : 17.30.

: 17.30. Estadio : Monumental José Fierro.

: Monumental José Fierro. Árbitro: Andrés Gariano.

Atlético Tucumán vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 en Tucumán y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.