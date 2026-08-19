A qué hora juega River vs. Independiente Santa Fe hoy, miércoles 19 de agosto

La serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre River Plate e Independiente Santa Fe inicia este miércoles con el partido de ida en el estadio el Campín de Bogotá y arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, una semana después de lo previsto a raíz del terremoto que afectó a Colombia.

El cotejo inicia a las 21.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Independiente Santa Fe vs. River

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con buen tino, postergó el inicio de la serie a partir de la catástrofe que ocurrió en el oeste del territorio cafetero y que se sintió también en la capital del país con un saldo de casi 300 muertos. La situación hizo que el torneo de la Primera División de Colombia se suspenda, por lo que la última vez que jugó Independiente Santa Fe fue el 8 de agosto ante Boyacá Chicó y logró su primer triunfo en un certamen incipiente.

En el primer semestre del año el elenco dirigido por el uruguayo Pablo Repetto compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en el Grupo E por detrás de Corinthians y Platense, por lo que decantó en la Sudamericana. Allí, en 16avos eliminó a Caracas de Venezuela por un global de 5 a 0, 2 a 0 en la ida de local y 3 a 0 en la revancha.

Hugo Rodallega es la gran figura que tiene Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe

En su plantel cuenta con el histórico Hugo Rodallega, el delantero de 41 años que continúa vigente y aporta su experiencia y calidad. Además, se destacan los jugadores argentinos Nahuel Bustos, Maximiliano Lovera y Emmanuel Olivera.

El Millonario, por su parte, tomó algo de aire con la victoria que consiguió ante el Bicho 2 a 0, en el debut de Thiago Almada. Atrás dejó cuatro caídas en fila y una quinta en la Copa Argentina 2026 ante Aldosivi de Mar del Plata, además de que salío de último puesto de la tabla de posiciones del Grupo B.

Thiago Almada debutó en River el domingo pasado vs. Argentinos Juniors en el Torneo Clausura Gonzalo Colini - LA NACION

River lideró el Grupo H en la primera etapa de la Copa Sudamericana 2026 con 14 puntos producto de cuatro victorias y dos empates, por lo que está invicto en el certamen. Así, salteó el repechaje y espero rival en octavos de final.

Posibles formaciones

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo o Juan Vegas; Heliberton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Daniel Torres, Killian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Andrés Mosquera Marmolejo o Juan Vegas; Heliberton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Daniel Torres, Killian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto. River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada o Tomás Galván; y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.25 contra 3.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a también a 3.10.

Ambos clubes coincidieron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 y se enfrentaron por duplicado. En Colombia igualaron sin goles mientras que el Ciudad de Buenos fue victoria del equipo dirigido por entonces por Marcelo Gallardo con tantos de Fabricio Angileri y Julián Álvarez. Kelvin Osorio descontó para el visitante en el partido recordado porque Enzo Pérez atajó para el Millonario a raíz de un contagio masivo de Covid-19 en el plantel.

La revancha de la serie se desarrollará el miércoles 26 de agosto en el estadio Monumental. El ganador avanzará a cuartos de final y se medirá con el vencedor de Vasco Da Gama vs. Olimpia de Paraguay, que en la ida igualaron sin goles. Para el Millonario, en el horizonte, siempre en caso de ir avanzando, asoma Boca Juniors en las semifinales.