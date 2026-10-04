Por dónde pasan Talleres vs. Belgrano y qué canal lo transmite en vivo

La undécima fecha del Torneo Clausura 2026 continúa este domingo, en medio de la ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales, con cuatro encuentros y entre ellos sobresale el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano, programado a las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes con arbitraje de Facundo Tello y correspondiente al interzonal.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Franco Vázquez es uno de los baluartes de Belgrano de Córdoba Belgrano de Córdoba

La previa del clásico de Córdoba

La T necesita imperiosamente un triunfo para no quedar prácticamente afuera de la pelea por clasificar a octavos de final. En el Grupo A marcha penúltimo con apenas ocho puntos producto de dos triunfos, dos empates y seis derrotas. La mala campaña le costó el cargo a Jorge Sampaoli y lo reemplazó Omar De Felippe, quien tiene la misión de revertir el presente y el clásico es un buen punto de partida.

En la otra vereda, el Pirata atraviesa un año histórico en el que se consagró campeón del Apertura y se clasificó a la Copa Libertadores 2027. En este certamen marcha quinto en la zona B con 16 unidades gracias a cuatro alegrías, cuatro igualdades y apenas dos cáidas y busca una nueva victoria en el derby para encaminar su acceso a los playoffs.

Posibles formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, y Gabriel Báez Corradi; Giovanni Baroni, Federico Fattori, Juan Sforza y Matías Galarza; Rick Lima Morais y Diego Valoyes. DT: Omar De Felippe.

Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, y Gabriel Báez Corradi; Giovanni Baroni, Federico Fattori, Juan Sforza y Matías Galarza; Rick Lima Morais y Diego Valoyes. DT: Omar De Felippe. Belgrano: Manuel Vicentini; Leandro Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.69 contra 2.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.05.

Ambos equipos se enfrentaron dos veces este año. La última fue en mayo por los octavos de final del Torneo Apertura y ganó Belgrano 1 a 0 como visitante en el Kempes con un tanto de Francisco González Metilli. Alexandro Maidana y Guido Herrera en la T más Lucas Passerini en el Pirate fueron expulsados por el árbitro Darío Herrera. Previamente, en la etapa de grupos del mismo campeonato, igualaron 0 a 0 en el estadio del Celeste.