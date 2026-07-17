A qué hora juega San Lorenzo vs. Deportivo Riestra y por dónde se puede ver online

San Lorenzo y Deportivo Riestra, dos clubes vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, se enfrentan este viernes por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón con arbitraje de Álvaro Carranza.

El encuentro inicia a las 18.45 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

Deportivo Riestra quiere dar un paso más en la Copa Argentina 2026 y enfrenta a San Lorenzo Gastón Britos - FOTOBAIRES

La previa de San Lorenzo vs. Riestra

El encuentro define al penúltimo clasificado a octavos de final y el que espera por uno de ellos es Gimnasia de La Plata, verdugo de Acassuso 3 a 0. En el Ciclón debuta Néstor ‘Pipo’ Gorosito como entrenador en su segundo ciclo y anhela lograr que el equipo vuelva a ser protagonista, aún cuando sigue inmerso en una crisis institucional y financiera que le impide contratar futbolistas.

En la primera etapa, el azulgrana goleó a Deportivo Rincón 5 a 0 mientras que el Malevo superó a Deportivo Maipú de Mendoza por la mínima diferencia, 1 a 0.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba, Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi, Matías Reali, Facundo Gulli, Alexis Cuello; y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba, Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi, Matías Reali, Facundo Gulli, Alexis Cuello; y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito. Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Alan Miño, Tomás Quintana, Alan Randazzo o Ignacio Gariglio o Carlos Quintana; Nicolás Watson, Jonatan Goitia, Rodrigo Gallo, Cristhian Sayavedra; Rodrigo Alonso o Antony Alonso, Nicolás Benegas y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Ciclón con una cuota máxima de 2.61 contra 3.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Riestra. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 2.72.

Ambos clubes ya se enfrentaron este año y fue por el Torneo Apertura, con un empate 1 a 1 en el estadio del Malevo.

Cronograma y resultados de los 16avos de final de la Copa Argentina

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - Viernes 17 de julio.

Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata.

Banfield (5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán.

(5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán. Deportivo Morón 1-2 Midland.

Racing 4-1 Defensa y Justicia.

4-1 Defensa y Justicia. Gimnasia de Jujuy (2) 2-2 (4) Belgrano de Córdoba.

Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro.

2-0 Gimnasia y Tiro. Sarmiento de Junín 0-2 Boca Juniors.

River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata - Viernes 17 de julio.

Independiente Rivadavia 1-0 Tigre.

1-0 Tigre. Talleres de Córdoba 0-3 Atlético Tucumán.

Unión de Santa Fe 0-2 Independiente.

Platense (4) 0-0 (3) San Martín de San Juan.

(4) 0-0 (3) San Martín de San Juan. Instituto de Córdoba 2-1 Lanús.

2-1 Lanús. Estudiantes de La Plata 3-0 Rosario Central.

3-0 Rosario Central. Barracas Central 1-0 Huracán.

El cuadro de la Copa Argentina, desde octavos de final, que ya se están configurando

Octavos de final de la Copa Argentina