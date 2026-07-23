A qué hora juga Boca vs. O’ Higgins, por la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors no tuvo el andar que soñaba en la Copa Libertadores 2026, en la que fue tercero en la instancia de grupos. Por eso, su suerte decantó en la Copa Sudamericana, certamen que le dará una segunda oportunidad en el plano internacional y por el cual este jueves se medirá con O’ Higgins de Chile, en el partido correspondiente a la ida de los 16avos. Todos los detalles están en canchallena.com.

El encuentro, que tendrá lugar en la Bombonera, inicia a las 21.30 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Boca tuvo un primer semestre para el olvido y ello derivó en la salida de Claudio Úbeda del cargo de entrenador y la llegada de Rodolfo Arruabarrena. Además de quedarse afuera del Torneo Clausura en octavos de final, en la Copa Libertadores terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil, quedó eliminado de ese torneo y decantó en el que debuta este jueves.

Con esta nueva realidad, el xeneize apuntará a ser protagonista y está entre los favoritos al título junto a equipos como San Pablo, Gremio, Atlético Mineiro, Santos y River Plate, hipotético rival en las semifinales.

Se trata de un campeonato en el que participó en la mayoría de las ediciones -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos -2004 y 2005-.

Leandro Paredes se incorporó a Boca al día siguiente de su llegada del Mundial 2026 Prensa CABJ

El ‘Vasco’ cuenta con Leandro Paredes, quien se incorporó a los entrenamientos tras ser subcampeón del mundo con la selección argentina en el Mundial 2026 y quiere sumar minutos en encuentro de la Sudamericana. Es probable que el entrenador disponga de una formación parecida a la del encuentro ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina la semana pasada, con el posible ingreso de Paredes por Milton Delgado y de Dylan Gorosito por el lesionado Leandro Lozano. Además, debutarían los refuerzos Álvaro Montero en el arco y el colombiano Sebastián Villa.

El equipo chileno es dirigido por el argentino Lucas Bovaglio. En la primera etapa del torneo conformó el Grupo C y se ubicó segundo por detrás de San Pablo con 10 puntos con tres victorias, un empate y dos derrotas. En la primera división de Chile marcha décimo, muy lejos del líder Colo Colo. En su plantel cuenta con varios argentinos: Alan Robledo, Miguel Brizuela, Martín Sarrafiore, Tomás Avilés y Francisco González.

O'Higgins fue segundo en su grupo en la primera etapa de la Copa Sudamericana LUIS ACOSTA - AFP

Posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leonel Flores o Alan Velasco, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leonel Flores o Alan Velasco, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. O’ Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

Es la primera vez que ambos clubes se enfrentarán oficialmente, por lo que inaugurarán el historial entre sí.

La revancha de la serie se desarrollará una semana después, el jueves 30 de julio, en Rancagua. El ganador avanzará a los octavos de final y enfrentará a Fortaleza de Paraguay.