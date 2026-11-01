A qué hora se juega el Superclásico hoy

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo en una nueva edición del Superclásico, el partido más apasionante del fútbol argentino. El encuentro, que se juega en la Bombonera de Buenos Aires, pertenece al Interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 que ya tiene al local instalado en playoffs, mientras que el visitante necesita imperiosamente los tres puntos para meterse en esa instancia. Se miden desde las 15 (horario argentino) y se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El partido que acapara toda la atención está disponible en los dos canales con derechos, ESPN Premium y TNT Sports. Para acceder a ellos, por televisión o de manera online, es necesario tener una suscripción activa en algún cableoperador, como Flow, DGO o Telecentro Play y tener contratado el “Pack Fútbol”.

Leandro Paredes y Nciolás Otamendi estarán de arranque en el Superclásico de este domingo

El xeneize, que viene de ganarle 1 a 0 a Independiente como visitante, está tercero en la tabla de posiciones del Grupo A con 27 puntos al igual que Vélez, que marcha segundo por diferencia de gol, y que Defensa y Justicia, que permanece cuarto. O sea, tiene muchas chances de ser campeón, misma condición que cumple en la Copa Argentina (está en semifinales) y en la Copa Sudamericana (está en la final). Con más frentes abiertos para festejar: porque pelea la Tabla Anual y este mismo Clausura.

Boca llega sólido y envalentonado y ya está clasificado a los playoffs de este certamen; mientras que el Millonario, que perdió en las últimas dos ediciones del Superclásico, necesita imperiosamente los tres puntos, para meterse en esa instancia y para pensar en las copas del año que viene.

River se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades. En la última jornada venció a Racing por la mínima diferencia como local.

En los últimos cinco Superclásicos hubo tres victorias de Boca y dos de River. El xeneize festejó en el Apertura de este año, cuando ganó por 1 a 0 como visitante con un gol de penal de Leandro Paredes. El antecedente más reciente en el barrio porteño de La Boca, en tanto, es del 9 de noviembre de 2025, por el Clausura de ese año, y el local también se impuso: fue 2 a 0 con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Boca vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 1° de noviembre.

: Domingo 1° de noviembre. Hora : 15 (horario argentino).

: 15 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Boca y River, como siempre, prometen un Superclásico de dientes apretados Gonzalo Colini

Boca vs. River: cómo ver online

El Superclásico está programado para este domingo a las 15 (horario argentino) en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.