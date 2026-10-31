Talleres bailó a Riestra: dos disparos quirúrgicos y un bombazo de N°9, los gritos para una goleada que sirve de poco

Talleres de Córdoba se impuso este sábado por 3 a 0 sobre Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por la penúltima fecha del Torneo Clausura, y puso fin a una serie de cinco encuentros sin victorias, además de reencontrarse con el triunfo fuera de casa después de 89 días.

El conjunto dirigido por Omar De Felippe construyó una victoria contundente a partir de la efectividad en los remates de media distancia y aprovechó los espacios que dejó el equipo local para sellar una goleada que le permite recuperar confianza en el tramo final de la temporada.

La apertura del marcador llegó a los 25 minutos del primer tiempo. Tras una asistencia de Matías Galarza, Valentín Fascendini sacó un potente zurdazo desde fuera del área que se metió junto a un poste y estableció el 1-0 para la visita.

¡¡CIERREN TODO, ES UN GOLAZO!! El ex-Boca Valentín Fascendini sacó un zurdazo fenomenal de larga distancia y marcó el primero de Talleres vs. Riestra. ¡DE LUJO!



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Con la ventaja, Talleres manejó el desarrollo del encuentro con mayor tranquilidad frente a un Riestra que nunca logró afirmarse defensivamente ni encontrar respuestas para revertir el resultado.

En el segundo tiempo, el conjunto de Bajo Flores adelantó sus líneas en busca de la igualdad, pero dejó espacios que fueron aprovechados por el equipo cordobés. A los 23 minutos, Mateo Cáceres amplió la diferencia con un derechazo rasante desde fuera del área que venció la resistencia del arquero local.

¡QUÉ ZAPATAZO, MATEO! Caceres se tuvo fe desde lejos, sacó un derechazo imposible para Marino Arzamendia y firmó el segundo de Talleres vs. Riestra.



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Cinco minutos más tarde, Agustín Álvarez coronó la actuación visitante con otro remate de larga distancia, esta vez al ángulo, para resolver el definitivo 3-0 y completar una tarde marcada por la eficacia de Talleres desde fuera del área.

¡¡PARTIDO DE GOLAZOS!! ¡INFERNAL DERECHAZO AL ÁNGULO DE AGUSTÍN ÁLVAREZ PARA EL TERCERO DE TALLERES VS. RIESTRA!



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La derrota profundizó el delicado presente de Riestra, que acumula diez partidos sin victorias. El equipo dirigido por Gustavo Benítez, en su segundo ciclo al frente de la institución, mostró dificultades para generar peligro ofensivo y volvió a exhibir los problemas que lo vienen alejando de su mejor versión competitiva. De hecho, estuvo cerca de descender.

Para Talleres, en cambio, el resultado representa algo más que tres puntos. Además de cortar una serie de cinco encuentros sin ganar, logró volver al triunfo como visitante después de casi tres meses y consiguió una inyección anímica para afrontar el cierre del Clausura, aunque ya sin posibilidades de clasificarse a los playoffs. “Todos necesitábamos la victoria. Ahora disfrutaremos este momento y volveremos contentos en el micro, pero desde mañana trabajaremos en lo que viene”, comentó Omar De Felippe, el DT de la T.

Milton Céliz lucha por el balón contra Augusto Schott Facundo Morales - FOTOBAIRES

Que fue más allá: “Se viene un lindo partido con Estudiantes y necesitamos los tres puntos. Nos gusta estar acá y creo que podemos mejorar mucho. Queremos que la gente se identifique con el equipo”.

Más allá del 3-0, el veterano conductor lo tiene claro. “Estamos en deuda, obviamente, pero nos propusimos terminar bien, estos puntos son importantes para lo que viene”, aseguró.