Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos xeneizes de la historia, y Mauricio Macri, mandatario del club en la época deportiva más gloriosa, competirán este domingo en las elecciones de Boca Juniors, que contarán con la participación confirmada del presidente Javier Milei en su condición de socio activo habilitado para votar. Román, candidato a presidente por el oficialismo, y Macri, postulante a vicepresidente de Andrés Ibarra en la lista opositora, se enfrentarán en los comicios de 9 a 18 en el campo de juego de La Bombonera, para definir quién comandará al club en los próximos cuatro años.

Sin protagonismo en el fútbol local y luego de perder la final de la Copa Libertadores el 4 de noviembre pasado, en el Mundo Boca no se habla de otra cosa que no sean las elecciones. Tras varios idas y vueltas y cuando todo parecía indicar que los comicios se suspenderían hasta el año próximo por decisión de la jueza Alejandra Abrevaya ante anomalías en el padrón electoral, la Cámara Na­cional de Ape­la­cio­nes revocó la medida cautelar, por lo que los socios podrán votar este domingo.

La dupla opositora de cara a las elecciones presidenciales de Boca: Andrés Ibarra y Mauricio Macri

Abreva­ya había determinado la sus­pen­sión provisoria de las elecciones luego de un pedido formal de la oposición conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. El motivo principal se basó en el pase a activos de más de 13.000 so­cios que habrían alcanzado esa condición sin respetar la prioridad por antigüedad que establece el artículo 19 del Estatuto. Ahora, según la Justicia, todos están en condiciones de votar, aunque la oposición hizo un nuevo pedido que fue aprobado: quienes fueron investigados votarán de manera diferenciada y sus votos serán “observados” por un “veedor informante” designado por la oposición (Silvio Freschi), quien se complementará con los 11 representantes de la Inspección General de Justicia (IGJ).

¿Cuáles son las fórmulas presidenciales que compiten en Boca Juniors?

Oficialismo: Juan Román Riquelme (Presidente) y Jorge Amor Ameal (Vicepresidente).

Oposición: Andrés Ibarra (Presidente) y Mauricio Macri (Vicepresidente).

Elecciones en Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Día : Domingo 17 de diciembre.

: Domingo 17 de diciembre. Horario: 9 a 18.

9 a 18. Lugar: La Bombonera (Brandsen 805).

La Bombonera (Brandsen 805). Socios que pueden votar: 94.188 (contando activos, vitalicios, interior y exterior).

Caravana en apoyo a Juan Román Riquelme; el ídolo xeneize insiste con que "el club es de los socios" Télam

De cara a las elecciones, el oficialismo propuso, entre otras cosas, que “La Bombonera no se toca”, además de promover más variedad de deportes e insistir con que “el club es de los socios” y con su firme postura de no permitir que el club se convierta en una una sociedad anónima. Por su parte, la oposición propone la construcción de “La Bombonera Siglo XXI”, que solucionaría los inconvenientes de capacidad del estadio actual, que únicamente puede albergar un máximo de 53.000 hinchas (no se derrumbaría el actual recinto). Se haría en los terrenos de Casa Amarilla (a 200 metros de Brandsen 805), y tendría una capacidad para 105.000 espectadores.