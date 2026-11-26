BELO HORIZONTE.– Abel Ferreira tiene una manera bastante particular de estimular a sus futbolistas. A principios de 2024, cuando José Manuel López todavía no conseguía afirmarse en el ataque de Palmeiras, el entrenador portugués encontró un recurso para intentar despertar al delantero correntino. Le decía que parecía no tener sangre albiceleste y llegó a llamarlo de “argentino no practicante”. No cuestionaba sus condiciones técnicas ni su capacidad goleadora, sino la (falta de) agresividad con la que disputaba algunas pelotas, fundamentalmente cuando debía recibir de espaldas al arco y soportar el acoso de los defensores rivales. Unos meses después, el mismo entrenador que ponía el dedo en la llaga con lo de la “argentinidad” anticipó que el Flaco terminaría jugando en el seleccionado argentino. Y hasta se animó a decir que Lionel Scaloni no disponía de un centrodelantero con sus características.

Dos años después, la predicción del portugués se hizo realidad. Y López no fue el único argentino que encontró en el Porco un camino hacia la selección. Agustín Giay, otro futbolista al que Abel defendió públicamente cuando buena parte de los torcedores cuestionaban su presencia en el equipo, también comenzó a aparecer con frecuencia en las convocatorias de Scaloni. Son grandes amigos, titulares indiscutibles en el conjunto paulista y el sábado compartirán una particular experiencia en Montevideo. Intentarán conquistar su primera Copa Libertadores frente a un club de su país, Estudiantes de La Plata, al que ninguno de los dos consiguió ganarle cuando jugaban en el fútbol argentino.

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Giay desembarcó en San Pablo a mediados de 2024, con apenas 20 años, después de su aparición en la primera división de San Lorenzo y de haber sido capitán del seleccionado argentino sub 20. Palmeiras encontró en él un lateral derecho con buenas condiciones defensivas, dinámico y con una interesante capacidad para resolver situaciones en el uno contra uno. Pero le costaba trasladar esas virtudes al otro extremo de la cancha. Y en un equipo que generalmente tiene la iniciativa y se encuentra con adversarios que le ceden la pelota y los espacios, esa limitación comenzó a hacerse evidente.

El argentino disputó 94 partidos con la camiseta de Palmeiras hasta participar directamente de un gol. Sucedió el 26 de agosto de este año, en la victoria por 3 a 0 ante Santos, por los cuartos de final de la Copa de Brasil. Giay levantó un centro desde la derecha y, como si necesitara de la complicidad de alguien conocido para liberarse de aquella incómoda estadística, encontró la cabeza del Flaco López.

Así fue el festejo especial de sus compañeros con Giay tras su primera asistencia Agustín Giay Inst

Después del partido, Abel utilizó buena parte de su conferencia de prensa para explicar por qué había insistido tanto con el argentino, aún cuando sus actuaciones no siempre justificaban el entusiasmo del entrenador. “En dedicación, nadie es mejor que él. Nadie”, señaló el portugués, que también reconoció las dificultades de Giay para ejecutar algunos de los fundamentos técnicos que exige su posición.

Dos semanas después, en el partido de ida de los cuartos de final de la Libertadores ante Liga de Quito, llegó el primer gol. Habían pasado 98 encuentros desde su debut en el club de Barra Funda. Sus compañeros lo festejaron de una manera que sorprendió al propio argentino, consciente de que la posibilidad de contribuir más en ataque era una de las cuestiones sobre las que venía trabajando desde hacía meses.

En medio de aquel proceso se produjo una modificación táctica que terminó de potenciarlo. Palmeiras había perdido a Estêvão y posteriormente a Allan, dos futbolistas que aportaban desequilibrio por el sector derecho. Frente a la necesidad de encontrar otras soluciones, Abel decidió que Giay podía asumir algunas de las responsabilidades ofensivas de aquellos jugadores. Le pidió que se posicionara más adelante, que atacara los espacios y que se animara a llegar al fondo. El argentino pasó a ocupar, durante algunos pasajes de los partidos, una posición mucho más cercana a la de un extremo que a la de un marcador lateral.

“Me exige más físicamente, pero puedo hacerlo. Corro mucho más para aparecer en ataque”, explicó Giay a la periodista Joanna de Assis, del portal UOL, a principios de este mes. El desafío consistió en incorporar esas funciones sin resignar la solidez defensiva que había motivado su contratación. A los 22 años, el exSan Lorenzo comenzó a ofrecerle a Scaloni la posibilidad de contar con un futbolista capaz de interpretar distintas posiciones sobre una misma banda, una característica especialmente valorada en el funcionamiento del seleccionado nacional.

La transformación de López comenzó bastante antes. Cuando Palmeiras lo compró a Lanús, a mediados de 2022, el correntino tenía 21 años y todavía estaba construyendo su identidad como centrodelantero. Su altura, su capacidad para cabecear y la facilidad con la que resolvía de zurda dentro del área habían despertado el interés de uno de los clubes más poderosos de Sudamérica. Sin embargo, en Brasil descubrió que no le alcanzaría con esas condiciones para convertirse en el número nueve de Abel Ferreira.

El técnico portugués quería un delantero capaz de soportar el contacto físico, proteger la pelota, permitir el adelantamiento de sus compañeros y participar de la elaboración de las jugadas. También le exigía que fuera el primero en incomodar a los adversarios cuando Palmeiras perdía la posesión. Para un futbolista cuya principal referencia había sido el arco rival, asimilar todas esas responsabilidades demandó tiempo. “Al Flaco lo trato como un hijo. No es de hoy que le pido mucho, es desde que llegó. Porque sé del potencial que tiene”, dijo Ferreira en mayo de este año.

El Flaco López y la importancia de Abel Ferreira en su convocatoria para jugar el Mundial 🇦🇷



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López comenzó a encontrar respuestas en 2024. Fue el máximo goleador del Campeonato Paulista, con diez tantos, y terminó aquella temporada con 22 goles, la mejor producción de su carrera hasta entonces. Pero ni siquiera aquella cantidad de anotaciones consiguió liberarlo de los cuestionamientos. En Brasil se discutía su capacidad para resolver partidos importantes y Abel continuaba reclamándole una mayor participación en el juego colectivo.

Uno de los cambios más significativos se produjo con la convivencia futbolística con Vitor Roque, el delantero brasileño que llegó a Palmeiras después de su experiencia española, en Barcelona y Betis. La posibilidad de compartir el ataque con otro centrodelantero obligó al argentino a abandonar con más frecuencia el área y a relacionarse con los mediocampistas. López encontró allí una manera de aprovechar su capacidad técnica, intervenir en la construcción y aparecer desde posiciones menos previsibles para los defensores. Paradójicamente, alejarse algunos metros del arco no significó renunciar a su condición de goleador.

Desde entonces, empezó a convertirse en una alternativa interesante para la selección. En un plantel en el que Lautaro Martínez y Julián Álvarez ofrecían soluciones muy distintas, el Flaco podía aportar otro tipo de presencia física, especialmente en el juego aéreo, sin que su inclusión necesariamente obligara a modificar toda la estructura ofensiva de un equipo.

Los caminos de los dos argentinos volvieron a encontrarse durante la preparación para el Mundial de este año. Giay participó de los amistosos frente a Honduras e Islandia y compartió varias semanas con el plantel en Estados Unidos, aunque finalmente no integró la lista definitiva. López, en cambio, permaneció en el grupo. Desde San Pablo, el lateral nacido en San Carlos Centro, Santa Fe, siguió de cerca la experiencia de su amigo, con quien mantenía contacto prácticamente todos los días.

agustin giay x flaco lopez | call it what you want 🩵 pic.twitter.com/kSQkrvGhSa — els. 𐙚 ⭐️ (@giaylopez) August 2, 2026

En septiembre, Scaloni volvió a convocarlos a ambos. Y Giay, que había quedado a las puertas del Mundial, fue titular en los tres encuentros de la siguiente ventana internacional. Este mes, los dos volvieron a viajar juntos a Buenos Aires para incorporarse al seleccionado. La ausencia de Lautaro Martínez por lesión abrió una nueva oportunidad para López, mientras que Giay comenzó a tener una participación más frecuente en el recambio generacional de la Argentina.

La aparición de ambos en las listas de la albiceleste llegó a convertirse, incluso, en motivo de preocupación para Abel. A principios de noviembre, en plena disputa del campeonato brasileño con Flamengo, el portugués cuestionó las dificultades que atravesaba su equipo para recuperar a los futbolistas convocados por sus selecciones. La paradoja no era menor. Una parte del problema que enfrentaba el entrenador de Palmeiras era consecuencia de su propio trabajo con aquellos jugadores.

López y Giay, en el arribo de Palmeiras a Montevideo Palmeiras oficial

El sábado, Giay y López tendrán del otro lado a un adversario que les resultó incómodo durante sus respectivas experiencias en la Argentina. El lateral enfrentó tres veces a Estudiantes con la camiseta de San Lorenzo y empató en todas ellas. Es verdad, tampoco perdió. El delantero, durante su etapa en Lanús, cosechó un empate y una derrota. Ninguno conoce todavía la sensación de ganarle al conjunto platense.

Llegaron a Brasil en diferentes momentos, con características distintas y sin demasiadas certezas acerca del lugar que ocuparían en Palmeiras. Tardaron en convencer a los torcedores, tuvieron que incorporar recursos que no estaban entre sus principales virtudes y encontraron en un entrenador portugués, de carácter fuerte, a uno de sus grandes aliados. Hoy, a miles de kilómetros de las canchas en las que se formaron, los dos tienen un lugar entre los elegidos de Scaloni. Y Abel Ferreira, aquel hombre que alguna vez trató al Flaco de “argentino no practicante”, puede atribuirse una parte importante del mérito.