Abde Ezzalzouli, el marroquí que recibió críticas e insultos por lucir una remera con una frase en apoyo a Ceuta

La política se trasladó una vez más al fútbol. En esta oportunidad sucedió en España. Abde Ezzalzouli es marroquí, juega en Betis y quedó envuelto en una situación muy incómoda. El futbolista salió a la cancha con una remera en apoyo a Ceuta en el medio de la crisis migratoria entre el país africano y esa porción de tierra que pertenece a España. En el medio de este episodio, Abde recibió insultos y hasta amenazas por parte de sus compatriotas.

En la victoria de Betis por 2 a 1 como visitante ante Villarreal, todos los jugadores salieron al campo de juego con una remera que llevaba la frase “Todos somos caballas”. Esto forma parte de una iniciativa de solidaridad y apoyo a los ciudadanos de Ceuta impulsada recientemente por diferentes colectivos y a la que se han sumado varios equipos de fútbol.

Todos con Ceuta. pic.twitter.com/mkl4obkElB — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 14, 2026

Según datos oficiales entre los días 30 y 31 de julio de este año, entre 70.000 y 80.000 personas ingresaron de forma ilegal a Ceuta desde territorio marroquí en apenas 48 horas, desbordando por completo los controles fronterizos y la capacidad de la ciudad, es por eso que en todo España la población manifestó su respaldo a esa ciudad autónoma a través de movilizaciones masivas en todo el país.

En este contexto, uno de todos los futbolistas que tenía la camiseta con el lema era Ez Abde, delantero que nació en Beni Mellal, una ciudad situada en el centro de Marruecos y capital de la región de Beni Mellal-Jenifra. A pesar de que pudo haber jugado por la selección española, pero decidió jugar para la selección marroquí, el extremo de 24 años que tuvo un paso por Barcelona recibió críticas y amenazas por parte de sus compatriotas.

Ez Abde, el marroquí que juega en Betis y que fue criticado por haber utilizado la remera en apoyo a Ceuta NurPhoto - NurPhoto

Entre algunos comentarios en su red social Instagram sobresalían los siguientes: “Traicionar a la patria no es una postura fugaz, sino una vergüenza que permanece en la memoria de la historia. La patria no se vende, y quien la vende pierde el respeto antes de perder su patria”; “Te guste o no, Sebta y Melilla son, y siempre serán, marroquís”. Pero también fue amenazado con mensajes como: “Hoy vivirás con nosotros aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida”.

Luego de la gran cantidad de comentarios negativos que recibió, ocultó su única publicación que tenía compartida en su cuenta oficial de Instagram. Incluso, durante este martes publicó una historia en la que especificó lo sucedido y no pidió disculpas: “Escribo este comunicado para aclarar una situación ayer ocurrida en el encuentro de liga frente al Villareal CF. Primero quiero dejar clara una cosa, en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí. Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada. Ahora bien, esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo, yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces”.

La publicación de Abde en su cuenta de Instagram Captura

Sobre este posteo, el jugador recibió el apoyo de su club, que publicó el mensaje de Abde y expresó: “Un ejemplo de solidaridad y humanidad. Siempre en nuestro equipo”.

Abde Ezzalzouli llegó a España con tan solo siete años de edad y comenzó su carrera como futbolista en Hércules de Alicante. En 2021 fue traspasado a Barcelona, pero sus primeros partidos jugó para la filial, el Barcelona B. Por sus buenos rendimientos llegó a disputar 14 partidos en el primer equipo y hasta convirtió un gol. En 2022 fue cedido a Osasuna y en 2023, Betis se lo compró al Blaugrana por 7,5 millones de euros. En el equipo andaluz ya jugó 129 partidos y marcó 29 goles, convirtiéndose en un jugador muy importante.

Para la selección de Marruecos lleva jugados 37 partidos. Disputó las Copa afrjicana de naciones en 2024 y 2026, también estuvo presente en tres partidos en el Mundial de Qatar 2022, pero se perdió la chance de disputar la copa del mundo del 2026 debido a un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha.