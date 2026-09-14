Acorralado por las críticas, Beligoy reapareció después de 158 días y cerró los comentarios

En medio de los cuestionamientos y de la ola de críticas de dirigentes y entrenadores hacia su figura, Federico Beligoy, máximo responsable del arbitraje en el fútbol argentino, volvió a pronunciarse en las redes sociales después de 158 días. Lo hizo para compartir el registro del VAR de la polémica acción en la que Julio César Falcioni y todo Atlético Tucumán reclamaron la expulsión de Mauro Arambarri, volante de River, por una dura entrada sobre Alexis Canelo. “Los audios hablan y la verdad también”, escribió. Eso sí: cerró los comentarios de la publicación.

Beligoy, Director Nacional de Arbitraje desde hace ocho años, atraviesa su momento más delicado al frente del área. A tal punto que en Ezeiza son varias las voces que indican que su futuro está en juego a partir de 2027, debido al bajo nivel de los árbitros y, sobre todo, a los fuertes reproches que recibió en las últimas semanas y que también repercutieron sobre la ya desgastada imagen de la gestión de Claudio Tapia.

Atlético Tucumán vs River Plate. Thiago Almada Fernando Font

Primero fue Nicolás Russo, presidente de Lanús, quien sostuvo que su ciclo estaba cumplido y pidió modificar la estructura. Lo siguió Daniel Vila, titular de Independiente Rivadavia de Mendoza, que directamente lo trató de “bandido”. Y también se sumaron varios entrenadores con críticas públicas hacia el arbitraje, entre ellos Pedro Troglio, de Banfield, y el propio Falcioni, que explotó después de la derrota de Atlético Tucumán ante River.

El director arbitral compartió el video desde su cuenta personal, pese a que este tipo de audios suele difundirse a través de las redes oficiales de la Liga Profesional o de Arbitraje de la AFA. Y acompañó la publicación con un mensaje todavía más fuerte: “Quieren instalar otra falacia contra el arbitraje argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió”.

La jugada que volvió a poner a Beligoy en escena ocurrió a los 30 minutos del segundo tiempo. Canelo recibió la pelota cerca de la línea lateral y Arambarri fue al piso para quitársela. El uruguayo alcanzó a tocar primero el balón, pero en el impulso se llevó puesto al delantero, lo barrió y lo dejó tendido en el césped. Andrés Gariano, árbitro del encuentro, resolvió la acción con tarjeta amarilla. Desde el VAR, Silvio Trucco revisó la secuencia y respaldó la decisión.

El reglamento contempla como amonestación una infracción cometida “de manera temeraria”, pero también establece la expulsión por “juego brusco grave” cuando una entrada pone en peligro la integridad física de un rival o se realiza con fuerza excesiva. Allí estuvo, justamente, el eje de la discusión: si el contacto posterior de Arambarri era consecuencia natural de haber jugado la pelota o si justificaba la tarjeta roja.

Análisis de la cabina VOR. Audios que reflejan lo que realmente sucedió en At.Tucumán vs. River.

Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió.

Pero los audio hablan y la verdad también! pic.twitter.com/18UmJt7hbJ — Federico Beligoy (@FedericoBeligoy) September 14, 2026

“La pierna pasa, juega el balón y después el contacto. Confirmo la amonestación. Juega el balón con la pierna izquierda y con la pierna derecha está en recobro y lo choca”, se escucha decir a Trucco durante la revisión.

Falcioni entendió exactamente lo contrario. El entrenador de Atlético Tucumán protestó la decisión, ingresó al campo para asistir a Canelo y terminó expulsado por doble amonestación. Después, en conferencia de prensa, profundizó sus críticas hacia Gariano y Trucco: “Cuando me cagan, me doy cuenta enseguida”.

Beligoy, sin embargo, no se limitó a difundir la explicación técnica del VAR. Eligió responder también a las críticas y denunció una operación contra el arbitraje argentino.

Su anterior tuit había sido el 9 de abril, cuando felicitó a Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Darío Herrera por sus designaciones para el Mundial. Lo extraño del caso es que Beligoy no suele compartir este tipo de material y tampoco lo hizo ante jugadas también muy polémicas, como el posible penal a River contra Tigre, por falta contra Ángel Correa, o el patadón de Leonel Flores, de Boca, contra Lanús; ni siquiera ante la acción por la que Daniel Vila reclamó la expulsión de Nicolás Otamendi por doble amarilla.