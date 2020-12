Los presidentes de los cinco grandes, más Lanús y Vélez almorzaron con Claudio Tapia y Pablo Toviggino en Ezeiza para delinear el futuro contrato de TV del fútbol argentino. Crédito: @AFA

Alejandro Casar González 4 de diciembre de 2020 • 00:30

Primer plato: empanadas. Luego, chorizos y mollejas. Más tarde, asado y vacío. De postre: frutillas con crema o mousse. Agua mineral, gaseosas y un par (sólo un par) de vinos. A la mesa principal del predio Julio Humberto Grondona se sentaron los presidentes de los cinco grandes, Vélez y Lanús. Los acompañó Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, presidente de la AFA y anfitrión de la reunión junto al presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli. Entre la carne, dos temas: la organización de la Copa Diego Armando Maradona y el contrato de la TV local, que hasta hoy se dividen Fox Sports y TNT Sports.

La reunión produjo un efecto inmediato: la Liga escribió un tuit para comunicar la reprogramación de los próximos partidos y hacer que todos los encuentros decisivos del fin de semana se jueguen a la misma hora, sin ventajas para nadie. Así, todos los equipos con chance de clasificarse para la zona campeonato jugarán en simultáneo, como había reclamado el presidente de Huracán, Alejandro Nadur. Gimnasia-Huracán, Unión-Racing, Independiente-Defensa, Talleres-Boca y San Lorenzo-Aldosivi sufrieron cambios de horario y hasta de día. La fecha decisiva de la fase de grupos comenzará hoy con Central Córdoba vs. Colón (ya clasificado), a las 19.20 y, a continuación Banfield (también clasificado) vs. Rosario Central.

Una vez resuelta la logística de la última fecha, los comensales debatieron acerca de la TV del fútbol. Los clubes necesitan dinero, y lo precisan ya. Para eso cuentan con un activo en litigio: el 50% del contrato de TV firmado en 2017 con Fox Sports Latin America, una empresa que en 2019 fue adquirida por Disney Corp. Hace unas semanas, AFA y Liga Profesional decidieron rescindir ese convenio de manera unilateral, pero la compañía estadounidense presentó una medida cautelar, que fue aceptada por la Justicia y recuperó así el derecho de transmitir la mitad de los partidos. En paralelo, siguió negociando con el gigante estadounidense, dueña de ESPN, con la que mantuvo varias reuniones para llegar a un acuerdo.

Tapia aprovechó el asado para presentar dos propuestas por esa mitad de los derechos: una del grupo Telecentro, que comanda Alberto Pierri. Y otra de Disney. De las dos, la empresa del Ratón Mickey tendría las de ganar. Claro que cualquier modificación al convenio actual debe ser consensuada con su socia, TNT Sports. En esta señal saben que si Disney aumenta el canon o paga una llave para prolongar el contrato, ellos tendrán que hacer lo mismo. O algo parecido.

Un detalle no menor: el precio del pack fútbol no se modificará hasta fin de año, por lo que cualquier incremento en el contrato deberá ser afrontado por las empresas dueñas de los derechos con recursos propios. A partir de 2021 está previsto un aumento del 25%, por lo que ver fútbol de primera división costaría alrededor de $831,25. Las empresas que comercializan el fútbol premium todavía no confirman el precio final que deberán pagar los consumidores al cambiar el almanaque.

La AFA, en camino a un acuerdo para renovar el contrato televisivo

De esta manera, AFA y Liga Profesional rubricarían en los próximos días un contrato nuevo, ya no con Fox, sino directamente con ESPN-Disney. Y a cambio recibirán una cifra en dólares ahora y otra en julio del año que viene. En total, cerca de 45 millones de la moneda norteamericana. Si TNT Sports también está de acuerdo y paga la misma cifra, los clubes de la elite se habrán embolsado 90 millones de dólares desde ahora y hasta mediados del año próximo. La idea de los dirigentes, además es estudiar la comercialización de los derechos año a año, para evitar desfasajes producidos por eventuales devaluaciones o brotes inflacionarios.

Además, el convenio actual sería prolongado, tal como reclamaron las dos empresas a comienzos de la pandemia de coronavirus: en 2017 había sido firmado por 10 años, hasta 2027. Si las negociaciones se cierran, regiría hasta 2030. La nueva hoja de ruta habla de un Zoom entre Tapia y los 24 clubes de la Liga Profesional fijado para el miércoles que viene. Y un día después, tratar el ofrecimiento en comité ejecutivo. Presencial y en el edificio de la calle Viamonte.

