Escándalo con Neymar en la Copa de Brasil: lo acusaron de provocar a los rivales y casi se pelea camino a los vestuarios

Neymar volvió a quedar en el centro de las críticas luego de protagonizar un escándalo en la Copa de Brasil. Tras la clasificación de Santos a los cuartos de final de ese torneo, el astro brasileño vivió un tenso momento al dirigirse de forma desafiante hacia los aficionados y dirigentes de Remo, propinándoles gritos y burlas cara a cara. “¡Eliminado, eliminado!”, les cantó a corta distancia.

Cuando el exjugador de la selección brasileña iba en camino a los vestuarios del Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, luego de que Santos eliminara a Remo en los octavos de final de la Copa Brasil, se cruzó con un grupo de hinchas entre insultos y gestos provocadores, con solo una valla de por medio.

Escándalo con Neymar: se burló de hinchas de Remo luego de que Santos los eliminara en la Copa de Brasil

Antonio Tonhão, presidente de Remo, se quejó de la actitud del 10 y lo llamó “vagabundo”. “El Santos no necesita de esto. Ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas aquí y todavía vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!“, apuntó.

Durante el partido, Neymar dio una asistencia en el único gol del partido anotado por Rony al minuto 74, que dio el triunfo a Santos por 0 a 1 en el partido de vuelta, luego de un empate en 0 en la ida el pasado 1 de agosto. El 10 había entrado como suplente y fue determinante en el encuentro. Para los cuartos de final, Santos se medirá ante Atlético Mineiro entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre.

Luego, en las redes sociales, Neymar posteó de manera irónica: “Gracias por el cariño, Belem”, en referencia a la ciudad donde hace de local Remo, cuyo público lo hostigó desde antes de comenzar el encuentro. De hecho, en el video que el delantero subió, saluda sarcásticamente a los espectadores que le dedicaban un cántico burlón.

Escándalo con Neymar: se burló de hinchas de Remo luego de que Santos los eliminara en la Copa de Brasil

Neymar suma cuatro partidos disputados con su club, con dos goles anotados y una asistencia, desde la eliminación de la selección de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 a manos de Noruega, en el que el atacante marcó un gol.

Neymar evita pensar en 2027, pero su papá descarta que se retire

Horas antes de este último encuentro con Santos, la estrella brasileña evitó pronunciarse sobre un posible retiro al terminar su actual contrato, pero su padre y representante, Neymar da Silva Santos, afirmó categóricamente que el atacante de 34 años “va a seguir jugando fútbol”.

Neymar se retiró de la selección brasileña tras disputar el Mundial, pero tiene un vínculo firmado con el club de sus amores hasta diciembre. “Cuando termine mi contrato, voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho, si dejo de jugar. “Realmente no sé qué voy a hacer”, dijo al ser preguntado sobre su futuro, en una subasta de caridad organizada por él mismo, en Sao Paulo.

Neymar se retiró de la selección brasileña tras disputar el Mundial, pero tiene un vínculo firmado con el club de sus amores hasta diciembre. Tom Weller - dpa DPA

“Vamos poco a poco, vamos partido a partido. Me estoy sintiendo bien físicamente”, matizó el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain, castigado por una seguidilla de lesiones en los últimos años. “Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué más va a hacer? Él todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando”, dijo su padre. Santos está clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana y pelea por mantenerse en la primera división del fútbol brasileño.