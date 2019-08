Reproches entre Josep Guardiola y Sergio Agüero luego de que el entrenador español reemplazara al goleador con el brasileño Gabriel Jesus. Fuente: AFP

18 de agosto de 2019 • 00:20

Al poco tiempo de asumir, a mediados de 2016, Pep Guardiola invitó a Sergio Agüero a un restaurante. El director técnico quería que Kun mejorara sus hábitos alimentarios, que se ajustara a una dieta más rica en fibras. Y en lo futbolístico le expuso que debía ser una pieza más de un engranaje colectivo en el que nadie estaba exento de presionar la salida del rival, que su contribución sin la pelota iba a ser tan importante como cuando encaraba con el balón y gracias a su fuerte tren inferior gambeteaba y remataba con potencia y precisión.

Hubo entendimiento entre el catalán y el argentino, si bien en la temporada 2016/17 no obtuvieron ningún título. Las conquistas se sucederían a partir del curso siguiente, con un Manchester City que actualmente es bicampeón de la Premier League, la primera con un récord de 100 puntos y la siguiente con una tremenda remontada al Liverpool.

La relación y la convivencia entre Guardiola y Agüero siempreron fue armoniosas y respetuosas. Kun no es un ferviente guardiolista, de los tantos que hay y se prodigan en grandes elogios hacia el catalán, pero sí siempre lo reconoció como alguien muy capaz para sacar lo mejor del equipo. El entrenador dijo más de una vez que el argentino es una leyenda viviente por su condición de goleador histórico del City.

De los tres partidos oficiales en esta temporada, Agüero fue titular por primera vez este sábado ante Tottenham en el Etihad Stadium. Se había quedado en el banco en la final de la Community Shield ganada por penales a Liverpool y entró en los últimos 21 minutos del 5-0 a West Ham por la Premier. Guardiola había elegido por delante de él al brasileño Gabriel Jesus.

Ayer, en un encuentro intenso entre dos muy buenos equipos, Agüero había puesto el 2-1 al anticiparse en el primer poste y definir con un sutil toque cruzado un centro de De Bruyne. Gol 203 de Kun por competencias oficiales en su novena temporada en los citizens. Por la Premier fue el tanto 165, de los cuales 97 anotó en el Etihad Stadium. En la estadística global de local, solo lo superan Thierry Henry (114 en el Highbury de Arsenal) y Wayne Rooney (101 en el Old Trafford de Manchester United), según Opta.

Manchester City se puso 1-0 con un gol de Raheem Sterling, que atraviesa un comienzo de temporada muy inspirado: cinco festejos en tres cotejos. Tres minutos después empató Erik Lamela con un remate desde fuera del área que entró junto a un poste. El volante surgido en River no anotaba por la Premier desde el 3 de noviembre de 2018, frente a Wolverhampton. A cinco minutos del final lo sustituyó Giovani Lo Celso, el refuerzo que se incorporó hace diez días desde Betis y tuvo el debut oficial.

A los 35 minutos del primer tiempo, Agüero estableció el 2-1. A los 11 del segundo igualó el brasileño Lucas Moura y 9 minutos más tarde sobrevino una situación que distrajo la atención la atención de lo que era un partido a pura emoción. Guardiola ordenó el reemplazo de Kun por Jesus. Ambos compiten por el puesto, con una mayor participación del argentino, que en la Premier pasada jugó 2480 minutos en 33 encuentros (31 como titular) contra 1019 del brasileño en 29 (8 desde el comienzo).

Apenas salió por la línea central, Kun rechazó el saludo de Guardiola y se desató un fuerte cruce, con miradas desafiantes, gestos ampulosos y palabras subidas de tono. Agüero se plantó, no se arredró ante el reto. Fueron segundos de mucha tensión, hasta que Kun se sentó en el banco, al lado de Mahrez, tan sorprendido como el resto por el altercado.

Agüero no es "guardiolista", pero respeta al director técnico, que a su vez quiere "mucho" al argentino. Fuente: AFP

Los paños fríos, como si quisieran dar a entender que se trató de una calentura del momento que no traerá consecuencias, se pusieron al final en una de las tantas situaciones desconcertantes que se desencadenan a partir de la aplicación del VAR. Gabriel Jesus había marcado el tercero al quedarle dado un centro que se desvió en un compañero. Hubo rueda de festejos en la cancha y al costado, donde Guardiola y Agüero se abrazaron, se dijeron unas palabras y entre sonrisas parecieron sellar una reconciliación.

El clima festivo se cortó cuando, por indicación del VAR, el árbitro no convalidó el tanto debido a que la pelota, antes de que llegara a Gabriel Jesús, se había desviado en el brazo del zaguero Laporte. Con las nuevas modificaciones a la reglamentación, cualquier mano en situación de ataque que termina en gol o facilita la conversión debe ser sancionada, haya o no intención, esté pegada al cuerpo o abierta.

Después del encuentro, Guardiola se apuró en definir a Agüero como "un chico fantástico". Y explicó que todo se debió a un malentendido: "Sergio creía que yo estaba enojado con él por el gol que habíamos recibido unos minutos antes. El que vino desde un córner. Yo quería movimientos al hombre y pensó que me había enfadado con él. Pero yo muy pocas veces me enojo con los jugadores. Sé lo que implica estar en la cancha. Las emociones son parte de nuestro juego. Con Kun hablé durante el partido y después. Y eso es todo. Es un tipo al que quiero mucho: sé de sus sentimientos".

Agüero no hizo ninguna declaración y en su cuenta de Twitter solo se refirió al partido: "Fuimos ampliamente superiores y merecimos más. Pero esto es fútbol y estas cosas pasan. A seguir así".

¿Traerá consecuencias el enfrentamiento? Seguramente no en lo disciplinario. Y en lo futbolístico, Guardiola no suele anteponer cuestiones personales a lo que considera más beneficioso para el equipo. Queda una semana para el partido con Bournemouth, tiempo suficiente para que todo vuelva a su cauce normal.

Tienen que arreglar el criterio del VAR. Fue un 'deja vú'. Ya nos pasó contra Tottenham en la Champions. Es la segunda vez que nos ocurre, es muy duro. Pensé que lo habíamos dejado atrás, pero no. Josep Guardiola, director técnico de Manchester City

Estoy enamorado del VAR [en tono irónico]. Yo era crítico, pero hay que aceptarlo. Hoy nos benefició, pero en otros partidos nos sentimos perjudicados, como en la final de la Champions League. Mauricio Pochettino, entrenador de Tottenham Hotspur

Ganó el Leeds de Bielsa

Leeds United venció como visitante por 2-0 a Wigan en la segunda fecha y, por diferencia de goles, es el puntero del Championship.

Real Madrid debutó con un triunfo

Después de una pretemporada preocupante, con resultados y rendimientos desfavorables, a lo cual sumó a última hora la baja del lesionado Eden Hazard (la contratación más importante), Real Madrid se tomó un respiro en el debut en la liga de España al superar como visitante a Celta por 3 a 1, con tantos de Karim Benzema, Tony Kroos y Lucas Vázquez; fue expulsado Luka Modric. Otros resultados del sábado: Valencia 1 vs. Real Sociedad 1, Mallorca 2 vs. Eibar 1, Leganés 0 vs. Osasuna 1 (gol del argentino Ezequiel Ávila) y Villareal 4 vs. Granada 4.