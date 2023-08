escuchar

Fue especial aquel 15 de abril de 2018 para quienes conformaban el área del fútbol juvenil de Boca Juniors. Con toda atención observaron lo que ocurría durante la tarde noche de Avellaneda, en el marco de la fecha 23 del campeonato local. Es que en el once inicial aparecía una joya que hasta entonces era imposible de valuar. Protagonista de jornadas memorables en el complejo Pedro Pompilio –donde solía jugar la Reserva- y autor de gambetas y goles de un lujo europeo, Agustín Almendra hacía su presentación en Independiente vs. Boca. Su partido fue bueno, aunque le faltó brillo.

Este jueves 9 de agosto de 2023, Agustín Almendra se puso por primera vez la camiseta de Racing, con el Cilindro de fondo y la subió a su cuenta de Instagram. Lo hizo antes de la cuenta oficial del club, que tuvo trabajo por la noche con los datos de la clasificación de la Academia para los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de vencer a Atlético Nacional por 3-0. En Avellaneda hubo felicidad extrema por dar vuelta una serie que lo había tenido en desventaja por 4-2 en Colombia. Almendra estuvo en uno de los palcos del Cilindro, palpitando los cruces que se darán con Boca entre el 23 y el 30 de agosto, primero en la Bombonera y luego en Avellaneda.

El caño de almendra a Ferran Jutglà Blanch en el amistoso entre Boca Juniors y Barcelona por la Maradona Cup en Arabia. Prensa Boca Juniors

La historia de Almendra se fue desencadenando con varios capítulos. Tras aquella presentación en Boca de 2018, empezaron a seguirlo de cerca captadores de las grandes ligas. Su apellido comenzó a circular con videos adjuntos en teléfonos de importantes empresarios. Meses después de su debut, a Brandsen llegó una oferta formal del Napoli de Italia. Ofrecían 18 millones de euros por él. Daniel Angelici, por entonces presidente de la Institución, leyó el mail con atención, pero agradeció el interés y rechazó la propuesta. El Club no tenía la necesidad de vender –venía de concretar la operación de Leonardo Balerdi al Borussia Dortmund por 12 millones- y si Almendra se acercaba a las expectativas generadas, su relación con Boca podía llegar a ser muy buena.

No fue la única oferta rechazada durante todo este tiempo: Inter, Porto de Portugal y Miami United también realizaron ofertas entre diez y 19 millones de dólares. A todas les dijeron que no.

Después del debut de Rodrigo Bentancur, los entrenadores de inferiores coincidían en que Almendra era la próxima gran aparición. Su cláusula de rescisión llegó a superar los 30.000.000 de dólares. En la Reserva llegaron a darle la camiseta número diez para que jugara de enganche –no faltó quien lo comparara con Riquelme- entendiendo que ponerlo de volante por derecha era limitarlo. Siempre estuvieron claras sus condiciones futbolísticas, quizá no tanto su vida personal. Es ahí donde algunos encontraban pequeños obstáculos que le impidieran ser disciplinado y trabajar con esa paz necesaria para lograr el éxito deportivo. Comenzaron sus altibajos.

Almendra y Rojo festejaron el campeonato de Boca en el vestuario Instagram @marcosrojo

Cuando Juan Román Riquelme asumió como Vicepresidente a finales de 2019, uno de sus objetivos fue recuperarlo. El Consejo de Fútbol estuvo cerca y trató de contenerlo. Pero un día, enojado por sentirse relegado, se fue del Predio y no volvió más. El arribo de la Pandemia obligó a los equipos del fútbol argentino a entrenarse vía Zoom, y Boca no fue la excepción. El asunto es que mientras todos se saludaban y contenían a través de las pantallas, Almendra nunca se conectaba. Miguel Ángel Russo, por entonces entrenador del equipo, lo habló con Riquelme. Quedaron en resolverlo. A los pocos días Almendra apareció paseando en bicicleta por la provincia de Tucumán. No podían creerlo. Poco tiempo después lograron contactarlo y lo convencieron para volver. “Siempre recibo mensajes de Román, tanto de él como del Consejo de Futbol. La verdad es que les estoy agradecido. Me tratan muy bien. Todo el grupo está bien, aunque se hablan muchas cosas”, declaró luego de un entrenamiento.

Ya en épocas de prácticas presenciales y de normalidad, Marcos Rojo fue designado como su “padrino”. Pasaron mucho tiempo juntos, en Ezeiza y en las afueras. Iban a comer, solían divertirse. Muchos creyeron que esta vez sí, el futuro de Almendra iba por el buen camino.

Otros tiempos: Battaglia y Agustín Almendra, uno de sus niños mimados del club, antes de la falta de respeto del mediocampista al DT en una práctica

Pero no. El quiebre definitivo llegó con Sebastián Battaglia como DT. El 28 de febrero, mientras se desarrollaba la práctica matutina en el predio de Ezeiza, el entrenador lo notó molesto por alguna situación y le dijo “si no te gusta, te vas”. La respuesta de Almendra fue contundente: “A vos te arman el equipo”, en clara referencia a Riquelme y su consejo de fútbol. Quienes conocen a Battalgia se vieron sorprendidos por verlo tan enojado aquel día. Amenazó con renunciar si Almendra volvía a pisar el predio. Desde el Consejo de Fútbol lo respaldaron: “estás acá para tomar las decisiones que sean necesarias”. El tema caló hondo. El plantel tomó partido por el DT.

Darío Benedetto se refirió al tema luego de un viaje de Boca por Copa Argentina, el 9 sorprendió tomando partido públicamente y cuestionando con dureza a Almendra: “Bancamos a muerte la decisión del entrenador y del Consejo. Hay cosas que sobrepasan un límite. Más allá de que jugar de titular o suplente, uno siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así, nunca entendió Agustín (Almendra) la camiseta que tenía puesta”. Hoy estamos tranquilos porque ahora hay un grupo muy lindo desde lo humano. Esto había que sacarlo de raíz”.

El volante no se quedó atrás y le contestó vía Instagram: “En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene”. “Lealtad” es uno de los tatuajes de Benedetto.

El mensaje de Almendra tras ser excluido de Boca: ¿fue contra Battaglia o contra Bendetto?

Un mes después, Almendra volvió a vestir la camiseta de Boca. Esta vez, en un partido de Reserva ante Vélez. A esa altura, el chico estaba realmente apenado por todo lo acontecido y quería sanar su relación con Battaglia. Desde el Consejo avalaban dicha reconciliación, pero la última palabra no era de ellos. “Yo ya fui muy claro en su momento”, declaró el ex 5 de Boca al ser consultado.

Alguien intentó acercar las partes, pero la cuerda estaba rota. Por eso, por lo bajo circulaba una promesa: “cuando se vaya Battaglia, volvés”. El futbolista se quedó con esta idea en la cabeza, pero su retorno nunca se dio. Algunos consideran que lo fueron empujando a una salida. De hecho, trascendió la noticia que un integrante del Consejo de Fútbol se quedó dormido el día en que debía tener una charla con Almendra para resolver su futuro. En el entorno del jugador se molestaron.

Almedra festeja un gol con la camiseta de Boca ante Aldosivi, en Mar del Plata Télam

De esta forma, el 30 de junio de 2023 el vínculo entre Boca y Almendra se terminó –al menos por ahora-. Se despidió en su cuenta de Instagram: “Hoy me encuentro en el momento de despedirme del club que ha sido mi hogar, el lugar donde crecí como jugador y, lo más importante, como persona. Aunque esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción debido a varias ofertas que fueron rechazadas por el club. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que me acompañaron en este camino: compañeros de equipo, cuerpos técnicos, utileros y todos los empleados del club. Quiero disculparme con los hinchas, ya que en ocasiones cometí errores, pero me voy del club con los mejores recuerdos. Los verdaderos hinchas de Boca son más importantes que cualquier gestión transitoria. De corazón, muchas gracias a todos los bosteros”

En total, el mediocampista surgido de las inferiores sumó cuatro títulos en Boca (Superliga 17/18, Superliga 19/20, Copa Argentina 21, Copa Liga Profesional 22) y 69 partidos oficiales. Pero mientras sus últimos capítulos con la azul y oro transcurrían, Fernando Gago lo tenía en el radar. Hablaba continuamente con el jugador y trataba de convencerlo, hasta que lo hizo, de ponerse la camiseta de Racing.

El guiño definitivo llegó cuando el joven publicó una historia mirando un partido de la Academia por la Copa Libertadores. Ahí, la relación entre Almendra y Racing terminó de conocerse públicamente. Algunos consideran que ese cambio de aire era necesario. Quizá, alejado de las luces constantes del mundo Boca, pueda volver a enamorar con su fútbol.