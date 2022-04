Agustín Almendra volvió a jugar en Boca y anotó un gol en Reserva: “Ojalá pueda hablar con Battaglia y pedirle disculpas”

Agustín Almendra volvió a vestir la camiseta de Boca y eso es noticia. Es cierto que fue en el partido de Reserva, en el que venció a Vélez por 3 a 2. El volante empezó en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo cuando el partido estaba 2 a 2. Durante los minutos que estuvo en la cancha se lo vio muy participativo, una incidencia que creció hasta que coronó con un golazo, que sentenció el 3 a 2 final. Ahora es una incógnita qué pasará sobre su futuro, luego de la discusión que tuvo con Sebastián Battaglia. Por esa acción, la sanción que decidió el técnico fue drástica: lo separó del plantel profesional de Primera.

Después de 47 días, el mediocampista de 22 años volvió a jugar hoy oficialmente tras esa separación del plantel el 28 de febrero. El partido de Reserva parecía encaminarse a un empate. Sin embargo, Almendra tuvo la última acción en el minuto final del partido. Tomó la pelota en tres cuartos de cancha y avanzó. De sus pies, sacó un derechazo que se metió en el palo derecho del arquero de Vélez.

El golazo de Almendra

“Hablé con Román y estoy arrepentido de lo que pasó”

Luego del partido de Reserva, Almendra habló por ESPN: “Necesitaba mucho volver a jugar porque se dijeron muchas cosas. Hablé con Román (Riquelme) el día del partido con Arsenal. Lo fui a saludar al palco y le dije que quería volver a jugar y que estoy arrepentido de todo lo que pasó”, arrancó.

La decisión de Battaglia fue contundente. Fue una grave falta de respeto del jugador hacia él, además de algunos cruces con sus compañeros, entre ellos Diego González y Darío Benedetto. Sobre su futuro, Almendrá contó: “Me acerqué al palco y por suerte tuve una charla muy positiva con él (por Riquelme). Era lo primero que yo buscaba, tener una charla con él. Ojalá en un momento pueda hablar con el técnico. No tuve la oportunidad de cruzarlo porque entrenamos en distintos horarios y se hace muy difícil así”, señaló.

El volante de Boca, reconoció que estuvo ausente durante varios entrenamientos por motivos personales. “Estuve sin venir al club tres meses. Quería dejar el fútbol, pero por suerte la gente del Consejo siempre me apoyó para salir adelante. Fueron todos problemas familiares. Por suerte ahora estoy tranquilo”, confesó el jugador.

“Ojalá pueda hablar con el técnico y pedirle disculpas”

Sobre todo lo que trascendió y se dijo sobre su situación, aclaró: “Fue un momento de calentura. Yo no venía jugando. Para mí ya está todo atrás. Ojalá pueda hablar con el técnico y pedirle disculpas. Se dijeron muchas cosas, por ahora estoy tranquilo”. Al ser consultado sobre si piensa hablar con el técnico, dio su visión: “Sentí desde el primer momento que tenía que hablar con él. Después no tuve la oportunidad, pasaron los días y no lo volví a cruzar”.

“Yo estoy arrepentido por todas las cosas que pasaron. Ojalá pueda hablar con el DT”, repitió. ¿Cuál será su futuro? “Yo en ningún momento quise irme de Boca. Yo no me enojé con nadie. Dijeron que me peleé con Figal y con el Pipa (Benedetto). Yo no tengo ningún problema con ellos. Los chicos no tienen nada que ver en todo esto. Tengo un contrato con el club y lo voy a cumplir hasta el último día”.

Los dichos de Benedetto en aquel momento resultaron contundentes. “El grupo está muy contento con la decisión que tomó el cuerpo técnico. Era algo que tenía que pasar... Más allá de que jugar de titular o suplente, uno siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así, nunca entendió Agustín (Almendra) la camiseta que tenía puesta”, fueron los dichos del delantero.

Lo mejor del triunfo de Boca en Reserva

Almendra no esquivó y dijo: “Lo crucé al Pipa y lo saludé en estos días. Yo no tengo ningún problema con él, lo saludé lo más bien. Entiendo si fue un momento de calentura y cada uno puede opinar lo que quiere. Yo me llevo bien con todos los chicos. Con Marcos (Rojo) me sigo juntando. No tengo rencor con Benedetto. De mi parte no tengo problemas en volver a entrenar con la Primera. Todo lo que venga de acá para adelante creo que va a ser mejor. Sé que si él entrenador acepta que yo vuelva no va a ser lo mismo. Tengo que entrenar el doble y empezar de cero. Cuando me toque volver a jugar, voy a dar lo mejor mío”, cerró el volante.

Con contrato hasta el 2023, Almendra sabe que tendrá que pelearla y volver a ganarse la confianza de Battaglia para volver al primer equipo. “Ya fui claro en su momento y no tengo por qué volver a opinar del tema. No vale la pena volver al tema”, fue la declaración de Battaglia hace unos días, cuando le consultaron por la situación Almendra. El final todavía es incierto.