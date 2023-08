escuchar

Fueron muchos meses de silencio luego de un estallido que sacudió a todo el Mundo Boca. Todo éxplotó el 28 de febrero de 2022, mientras se desarrollaba la práctica matutina del equipo xeneize en el predio de Ezeiza. El entrenador era Sebastián Battaglia, que notó molesto a Agustín Almendra por alguna situación. “Si no te gusta, te vas”, dijo tajante el DT. La respuesta de Almendra fue contundente: “A vos te arman el equipo”, en clara referencia a Riquelme y su Consejo de Fútbol. A partir de ese momento, no hubo vuelta atrás. Almendra no volvería a ser considerado.

En aquel momento, luego del incidente y lejos de esconderlo, uno de los referentes del plantel, Darío Benedetto, enfrentó los micrófonos de la prensa y cuestionó duramente a su compañero. “Bancamos a muerte la decisión del entrenador y del Consejo. Hay cosas que sobrepasan un límite. Más allá de que jugar de titular o suplente, uno siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así, nunca entendió Agustín (Almendra) la camiseta que tenía puesta”. Hoy estamos tranquilos porque ahora hay un grupo muy lindo desde lo humano. Esto había que sacarlo de raíz”, dijo el goleador, sin pelos en la lengua.

Almendra y Rojo, su "padrino" en Boca, cuando festejaron el campeonato conseguido por Boca Instagram @marcosrojo

Un año y medio transcurrió hasta que inevitablemente Almendra dejó casi en silencio el club que lo formó y en el que llegó a estar cotizado en 30 millones de dólares. Racing, a pedido de Fernando Gago, contrató sus servicios. Y en la noche del viernes, en el inicio de la Copa de la Liga, el mediocampista hizo su debut con la camiseta de la Academia. Pero después del empate 1 a 1, en Santa Fe, ante Unión, se refirió a aquel incidente que determinó el principio del fin de su estadía en Boca. Y no ahorró munición gruesa hacia Benedetto.

“Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. Porque la verdad que yo ni lo saludaría”, expresó el volante ante la consulta de un periodista. Luego le preguntaron si le había molestado los dichos del Pipa y Almendra no anduvo con vueltas: “Sí, obvio, ¿cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante de todas las cámaras? Él mismo dijo que quedó como un buchón”. Finalmente, requerido por si volvería a hablar con el delantero, fue tajante: “No... ¿para qué voy a hablar con un muchacho así?”.

Todo esto cobra una dimensión especial si se tiene en cuenta que Racing y Boca se verán las caras en breve por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este miércoles será el primer capítulo, en la Bombonera, y Almendra ya estará en condiciones de jugar, pues los encuentros frente a Atlético Nacional, por los octavos de final, debió verlos desde la platea, ya que no había podido ser incluido en la lista.

Almendra tuvo un correcto desempeño en su regreso a la actividad, frente a Unión. No jugaba un encuentro oficial desde el 20 de febrero del 2022. A los 17 minutos del segundo período fue reemplazado por el juvenil Agustín Ojeda.

