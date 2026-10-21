Al Ahli vs. Al Khaleej por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Ahli y Al Khaleej correspondiente a la jornada 11 de la Saudí Pro League 2026 se disputará este jueves 22 de octubre a las 15.00 h en el Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium, ubicado en la ciudad de Jeddah.

El presente de ambos equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con el ánimo en alto tras haber obtenido victorias en sus presentaciones previas. Al Ahli viene de superar a Al Fayha por 3-2, mientras que Al Khaleej arriba al duelo en Jeddah tras vencer a Al Fateh también por 3-2 en un encuentro de alta intensidad.

Estadísticas del cruce

El rendimiento reciente de los dos equipos muestra una paridad marcada, especialmente en su capacidad goleadora, evidenciada en sus marcadores recientes donde ambos lograron anotar tres tantos en la última fecha. Este enfrentamiento en el Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium será determinante para medir la consistencia de ambos planteles en esta etapa de la temporada.

Lo que está en juego

Para Al Ahli, el objetivo es capitalizar la localía para escalar posiciones en la tabla de la Saudí Pro League tras su reciente triunfo. Por su parte, Al Khaleej buscará dar el golpe fuera de casa y mantener el impulso positivo logrado en su último compromiso, intentando consolidarse en la mitad de la tabla en una fase clave del certamen.