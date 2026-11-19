El encuentro entre Al Ahli y Al Nassr correspondiente a la jornada 9 de la Saudí Pro League se disputará este viernes 20 de noviembre a las 14.30 h. El partido tendrá lugar en el Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City, ubicado en la ciudad de Jeddah.

El momento de los equipos

Al Ahli llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la dura derrota por 6-1 ante Al Shabab en su última presentación. Por el contrario, Al Nassr atraviesa una racha positiva luego de haber logrado una victoria por 5-3 frente a Al Kholood en el duelo previo.

Números que anticipan el duelo

El choque presenta realidades opuestas en cuanto a la confianza reciente. Mientras que el equipo visitante llega tras una exhibición ofensiva en la que convirtió cinco goles, el dueño de casa buscará ajustar su sistema defensivo tras recibir seis tantos en su última salida al campo de juego.

Lo que está en juego

Para Al Ahli, el partido es una oportunidad crítica de redención ante su público para escalar posiciones en la tabla. Al Nassr, por su parte, buscará capitalizar su inercia ganadora para consolidarse en la parte alta de la clasificación y mantenerse firme en la lucha por el título de la temporada 2026.