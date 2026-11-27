El encuentro entre Al Ahli y Al Taawoun correspondiente a la jornada 13 de la Saudí Pro League se disputará este sábado 28 de noviembre a las 14.30 h en el Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City, ubicado en la ciudad de Jeddah.

El momento de los equipos

Al Ahli llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Al Nassr en su presentación anterior. Por su parte, Al Taawoun arriba a este duelo en Jeddah tras igualar 1-1 frente a Al Ettifaq en la última fecha disputada.

Números que anticipan el duelo

El partido presenta realidades contrapuestas tras sus últimos compromisos, con un Al Ahli que llega de ganar y busca mantener la inercia positiva, mientras que Al Taawoun intentará volver a sumar de a tres luego de la igualdad frente a Al Ettifaq.

Lo que está en juego

Ambos equipos buscan consolidar su posición en la tabla de la Saudí Pro League a medida que avanza la temporada 2026. Para el local, el objetivo es capitalizar la victoria reciente, mientras que el conjunto visitante necesita recuperar terreno en la clasificación tras el reparto de puntos previo.