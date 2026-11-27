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Al Ettifaq recibe a Al Hilal en la jornada 13 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Al Ettifaq y Al Hilal correspondiente a la jornada 13 de la Saudí Pro League 2026 se disputará este sábado 28 de noviembre a las 11.20 h en el Al Ettifaq Club Stadium, ubicado en la ciudad de Dammam.
El momento de los equipos
Al Ettifaq llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Al Taawoun en su última presentación, buscando reencontrarse con el triunfo ante su público. Por su parte, Al Hilal atraviesa un presente sólido y arriba a este duelo tras haber derrotado 2-0 a Al Fateh, consolidando su buen rendimiento reciente en el campeonato.
Números que anticipan el duelo
El equipo local intentará hacerse fuerte en el Al Ettifaq Club Stadium para frenar el envión de la visita. El historial reciente muestra disparidad en los resultados previos de ambos elencos, siendo el rendimiento defensivo y la eficacia ofensiva los factores clave que determinarán el desarrollo del encuentro en Dammam.
Lo que está en juego
Para Al Ettifaq, sumar unidades es vital para escalar posiciones y recuperar terreno en la tabla. Al Hilal, mientras tanto, buscará extender su racha positiva para mantenerse en la parte alta de la clasificación y seguir firme en la disputa por el liderazgo de la Saudí Pro League.
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