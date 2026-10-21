Al Fateh vs. Al Shabab por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Fateh y Al Shabab, correspondiente a la jornada 11 de la Saudí Pro League 2026, se disputará este jueves 22 de octubre a las 11.45 h en el estadio Maydan Tamweel Aloula, ubicado en la ciudad de Al Ahsa.

El momento de los equipos

Al Fateh llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber perdido en su última presentación ante Al Khaleej por 3-2. Por el lado de la visita, Al Shabab arriba tras igualar 2-2 ante Al Faisaly en su encuentro previo, buscando ahora reencontrarse con la victoria en condición de visitante.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán capitalizar sus oportunidades en un enfrentamiento que promete ser disputado, considerando la actualidad de ambos elencos en la temporada y la paridad que suelen presentar los choques en el certamen saudí.

Lo que está en juego

Para Al Fateh, el objetivo es sumar tres puntos en casa para escalar posiciones tras la reciente caída. Al Shabab, por su parte, intentará capitalizar el impulso de su juego ofensivo para mejorar su situación en la tabla y mantenerse competitivo en la lucha de la zona media alta de la liga.