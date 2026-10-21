Al Hazem vs. Al Fayha por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Hazem y Al Fayha, correspondiente a la fecha 11 de la Saudí Pro League, se disputará este jueves 22 de octubre a las 10.40 h en el Al-Hazm Club Stadium, ubicado en la ciudad de Ar Rass.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras sus presentaciones previas. Al Hazem arriba a este duelo luego de caer por 1-0 frente a Al Hilal, mientras que Al Fayha llega tras una derrota ajustada por 3-2 ante Al Ahli.

Números del campeonato

El partido en el Al-Hazm Club Stadium representa una oportunidad fundamental para que ambos equipos puedan recuperar terreno en la tabla de posiciones tras los traspiés sufridos en la última jornada. La paridad en los resultados recientes sugiere un encuentro disputado en Ar Rass.

Lo que está en juego

La obtención de los tres puntos es crucial para las aspiraciones de ambos en la Saudí Pro League. Al Hazem busca aprovechar la localía para escalar posiciones, mientras que Al Fayha intentará sumar de a tres como visitante para dejar atrás la caída sufrida ante Al Ahli y mantenerse competitivo en el certamen.