El encuentro entre Al Hazem y Al Nassr correspondiente a la jornada 13 de la Saudí Pro League 2026 se disputará este sábado 28 de noviembre a las 09.15 h en el King Abdullah Sport City Stadium, ubicado en la ciudad de Buraydah.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su presente tras haber caído en sus presentaciones anteriores. Al Hazem viene de perder 4-2 ante Al Khaleej, mientras que Al Nassr arriba al encuentro tras ser derrotado 3-1 por Al Ahli en su último compromiso.

Números que anticipan el duelo

La irregularidad marca el presente de ambos planteles. Al Hazem buscará hacerse fuerte en condición de local en el King Abdullah Sport City Stadium, mientras que Al Nassr intentará capitalizar su jerarquía individual para recuperarse del traspié sufrido en la fecha pasada y sumar tres unidades fundamentales fuera de casa.

Lo que está en juego

Para Al Hazem, el duelo representa una oportunidad de sumar puntos críticos para mejorar su posición en la tabla de la Saudí Pro League. Por su parte, Al Nassr está obligado a ganar para no perder terreno en la parte alta de la clasificación y reencontrarse con la senda del triunfo tras su reciente caída.