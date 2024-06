Al Ittihad confirmó la salida de Marcelo Gallardo y el presidente del club árabe explicó los motivos

Escuchar

Era sabido que el ciclo de Marcelo Gallardo en Al Ittihad de Arabia Saudita ya tenía sentencia definitiva. Ahora, el nuevo presidente del Al Ittihad, Louay Nazer, oficializó su salida en una conferencia de prensa. De esta forma, la primera experiencia del Muñeco tras su adiós de River quedó trunca, más allá de que se había ilusionado en aprender y capitalizar vivencias de un fútbol totalmente distinto y en desarrollo. Para reforzar la decisión del despido, el titular del club árabe puso énfasis en la mala manera en que, a su criterio, Gallardo manejó el vínculo con el delantero francés Karim Benzema, la gran estrella del plantel.

Gallardo había asumido en Al-Ittihad en noviembre de 2023, con un contrato de un año y medio (más la opción de renovar por otros 18 meses). Pero nada salió como él pensaba.

“La temporada pasada, Gallardo cometió errores importantes al pedir la destitución de Karim Benzema. Esto es completamente inaceptable para el proyecto Al-Ittihad. He pedido al departamento jurídico que estudie esta cuestión y se tomarán las medidas necesarias”, advirtió el dirigente. La relación entre el entrenador de 48 años y el centrodelantero pasó por varias etapas.

Marcelo Gallardo y Karim Benzema, cuando todavía había un vínculo entre DT y jugador en Al Ittihad X @IttiMania

El directivo enfatizó que el ex ganador del Balón de Oro y estrella del Real Madrid es una parte neurálgica para el club y negó que pueda ser transferido a otra entidad: “No puede irse al Al Hilal, el entrenador Gallardo fue en contra de muchas de nuestras indicaciones, y tenía exigencias inaceptables como la marcha del jugador Karim Benzema, que es una parte esencial de nuestro proyecto deportivo. Benzema, como ya he dicho, no se irá del Al Ittihad y seguirá con nosotros”.

“Hemos iniciado la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima temporada después de que decidimos rescindir el contrato y tenemos dos o tres opciones, y eso no lo puedo revelar porque hay contratos asociados. Actualmente estamos estudiando los expedientes de tres entrenadores extranjeros, y elegiremos a uno de ellos para ficharlo en el próximo periodo”, comentó. Y luego, añadió: “Con ellos nuestras elecciones serán inteligentes y no impondremos al entrenador nombres que no quiera. Todos seremos compatibles”.

Marcelo Gallardo, DT de Al-Ittihad, junto a Matías Biscay, su principal ayudante de campo Captura

Si bien no se comunicó oficialmente el monto que recibiría Gallardo por el despido, el ex DT de River y Nacional de Montevideo podría recibir una indemnización récord: ¡30 millones de euros!

El final de Gallardo estaba escrito hace varias semanas. Los jeques árabes, tomaron la decisión de cesantear al Muñeco tras la goleada 5-0 sufrida como local ante Al-Ettifaq, dirigido por el inglés Steven Gerrard. Sin embargo, ante la falta de entendimiento por el monto de su salida, Gallardo dirigió los últimos tres partidos del campeonato: empate 1-1 con Al-Khaleej, victoria 4-1 sobre Damac, y derrota por 4-2 con Al-Nassr, el equipo del portugués Cristiano Ronaldo.

Incluso el malestar del exentrenador de River se manifestó luego de una victoria. Tras la goleada por 4-1 como local sobre Damac, solamente aceptó una pregunta de los periodistas que lo abordaron en el intento de una conferencia, finalmente frustrada. Todos querían saber qué pensaba de la decisión dirigencial de que no siguiera en el cargo.

Gallardo en Arabia Saudita: un mal paso Anadolu - Anadolu

Eso lo incomodó. “¿Cuál es la pregunta? Una pregunta, una question”, había limitado el encuentro. “Están, eh... Tienen que buscar las respuestas en otro lado, no aquí. Las respuestas, ¿saben dónde están? ¿Ustedes saben dónde están las respuestas?”, había contestado. Enseguida, uno de los periodistas le explicó que entre todos los medios, los simpatizantes y las redes sociales se afirmaba que se iría tras el siguiente partido de Al-Ittihad. Pero Gallardo insistió: “Las respuestas están en otro lado, vayan a buscar las respuestas donde tienen que estar”. Y, mientras su traductor replicaba esas frases, inició su retirada.

El ciclo del entrenador de 48 años duró apenas seis meses en suelo árabe. Dirigió 30 partidos, con un opaco saldo de 14 victorias, 3 empates y 13 derrotas. No consiguió títulos y tampoco logró pelear hasta el final en las competencias que participó. Al Ittihad fue eliminado en cuartos de final del Mundial de Clubes; fue eliminado en cuartos de final de la Champions de Asia; fue eliminado en semifinales de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, salió subcampeón de la Supercopa de Arabia Saudita y terminó en el quinto puesto en la Superliga Saudí.

Entre las derrotas, la más dolorosa fue un lapidario 0-5 en casa frente a Al-Ettifaq, ya que nunca había sufrido como DT una derrota por cinco goles como local y quizás tampoco una pregunta tan incisiva, en la que se le enrostró ser el segundo DT más caro entre los entrenadores del mundo. Su Al-Ittihad ya estaba en picada. Tras la derrota por la Supercopa de Arabia Saudita, un lapidario 0-5 como local frente a Al-Ettifaq resultó la tercera caída sucesiva en la Saudi Pro League, y allí encima se había desvanecido la posibilidad de acceder a la Champions League de Asia. Fue el principio del fin.

"UNA QUESTION". El Muñeco Gallardo, PICANTE tras el triunfo 4-1 de su Al Ittihad ante Damac, le respondío a los periodistas que "LAS RESPUESTAS ESTÁN EN OTRO LADO"... ¿Qué te parece? pic.twitter.com/NJ4ROJFVwk — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2024

Ramón Planes, ex director deportivo de Barcelona y del Espanyol y actual responsable de la actividad futbolística de Al-Ittihad, será el responsable de encontrarle un reemplazante a Gallardo. Hace algunas semanas sonó el nombre del italiano Massimiliano Allegri, despedido de Juventus, para ocupar el lugar del Muñeco. Luego se habló del portugués José Mourinho, quien finalmente cambió Roma por Estambul (Turquía).

¿Qué será ahora de la vida de Gallardo? La personalidad del Muñeco intentará dar vuelta la página rápido y volver a trabajar cuando antes para sacarse el mal sabor de este paso por Arabia Saudita, aunque, claro, deberá aparecer un proyecto que lo motive. Mientras todavía el entrenador estaba al mando de Al Ittihad, se habían generado informaciones desde Italia, Alemania y España en donde lo mencionaban como candidato a ser DT de Milan, Bayern Munich y Sevilla, respectivamente.

