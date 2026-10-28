Al Khaleej vs. Al Hazem por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

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Al Khaleej recibe a Al Hazem en la jornada 12 de la Saudí Pro League; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Al Khaleej y Al Hazem, correspondiente a la jornada 12 del certamen, se disputará este jueves 29 de octubre a las 11.35 h en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, ubicado en la ciudad de Dammam.
El momento de los equipos
Al Khaleej llega al compromiso tras una reciente derrota por 4-1 frente a Al Ahli, buscando recuperarse ante su gente. Por su parte, Al Hazem arriba a este duelo luego de igualar 2-2 en su última presentación contra Al Fayha, intentando mantener la regularidad en su desempeño.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos se presentan en una etapa de la temporada donde cada punto es determinante para escalar en la tabla de posiciones de la Saudí Pro League. Mientras Al Khaleej busca fortalecer su localía en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Al Hazem intentará capitalizar el envión de su último empate para sumar fuera de casa.
Lo que está en juego
El resultado de este encuentro es vital para las aspiraciones de ambos clubes en la presente temporada. Una victoria permitiría al ganador consolidar su proyecto deportivo y escalar posiciones en la clasificación, mientras que una derrota obligaría a replantear la estrategia de cara a los próximos compromisos del calendario liguero.
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