Así quedó la lista de ganadores del Balón de Oro, tras la premiación a Harry Kane

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El inglés recibió la distinción por primera vez en su carrera gracias a lo hecho entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026
- 6 minutos de lectura'
Harry Kane recibió el Balón de Oro 2026 al Mejor Jugador de la temporada pasada en la extensa ceremonia de premiación que realizó la revista France Football este lunes en The London Palladium de Londres para reconocer a los futbolistas, entrenadores y clubes más destacados del período comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.
El delantero jugó 65 partidos con Bayern Munich y la selección de Inglaterra en los que anotó 73 goles y dio ocho asistencias. Con esas estadísticas, fue el más votado por los 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y se impuso por sobre Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi, otros de los favoritos a quedarse con la prestigiosa estatuilla. Previamente, también se llevó el reconocimiento al máximo artillero en una noche de ensueño para él.
El inglés fue condecorado por primera vez en su carrera e ingresó a una larga lista de 28 jugadores que también tienen una distinción como Rodri, Eusébio, Luis Figo, Michael Owen, Zinedine Zidane, Ousmane Dembélé, Lothar Matthaus, Fabio Cannavaro, Ronaldinho, Rivaldo y Luka Modric, entre otros.
La tabla de ganadores la sigue dominando Lionel Messi con ocho trofeos: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021 y 2023. Su escolta es Cristiano Ronaldo con cinco mientras que el podio lo completan Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten con tres reconocimientos cada uno. Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário, Alfredo Di Stéfano, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan suman dos.
Posiciones del Balón de Oro 2026
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Rodri (Manchester City/Barcelona)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Vitinha (PSG)
- Declan Rice (Arsenal)
- Ferrán Torres (Barcelona/PSG)
- Vinicus Jr (Real Madrid)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
- Joao Neves (PSG)
- Willian Pacho (PSG)
- Gabriel (Arsenal)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Nuno Mendes (PSG)
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
- Marquinhos (PSG)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Julián Quiñones (Al Qadsiah)
- William Saliba (Arsenal) y Sadio Mané (Al Nassr)
Todos los ganadores del Balón de oro
- 2026 Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania)
- 2025 Ousmane Dembélé (PSG, Francia).
- 2024 Rodri (Manchester City, España)
- 2023 Lionel Messi (Inter Miami, Argentina).
- 2022 Karim Benzema (Real Madrid, Francia).
- 2021 Lionel Messi (Paris Saint Germain, Argentina).
- 2020 No entregado por la pandemia de Covid-19.
- 2019 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).
- 2018 Luka Modrić (Real Madrid, Croacia).
- 2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).
- 2016 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).
- 2015 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).
- 2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).
- 2013 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).
- 2012 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).
- 2011 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).
- 2010 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).
- 2009 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).
- 2008 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal).
- 2007 Kakà (Milan, Brasil).
- 2006 Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italia).
- 2005 Ronaldinho (Barcelona, Brasil).
- 2004 Andriy Shevchenko (Milan, Ucrania).
- 2003 Pavel Nedvěd (Juventus, República Checa).
- 2002 Ronaldo (Real Madrid, Brasil).
- 2001 Michael Owen (Liverpool, Inglaterra).
- 2000 Luís Figo (Real Madrid, Portugal).
- 1999 Rivaldo (Barcelona, Brasil).
- 1998 Zinédine Zidane (Juventus, Francia).
- 1997 Ronaldo (Inter, Brasil).
- 1996 Matthias Sammer (Borussia Dortmund, Alemania).
- 1995 George Weah (Milan, Liberia).
- 1994 Hristo Stoichkov (Barcelona, Bulgaria).
- 1993 Roberto Baggio (Juventus, Italia).
- 1992 Marco Van Basten (Milan, Holanda).
- 1991 Jean Pierre Papin (Marsella, Francia).
- 1990 Lothar Matthäus (Inter, Alemania).
- 1989 Marco Van Basten (Milan, Holanda).
- 1988 Marco Van Basten (Milan, Holanda).
- 1987 Ruud Gullit (Milan, Holanda).
- 1986 Igor Belanov (Dínamo de Kiev, URSS).
- 1985 Michel Platini (Juventus, Francia).
- 1984 Michel Platini (Juventus, Francia).
- 1983 Michel Platini (Juventus, Francia).
- 1982 Paolo Rossi (Juventus, Italia).
- 1981 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania).
- 1980 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania).
- 1979 Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra).
- 1978 Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra).
- 1977 Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach, Dinamarca).
- 1976 Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania).
- 1975 Oleg Blokhin (Dínamo de Kiev, URSS).
- 1974 Johan Cruyff (Barcelona, Holanda).
- 1973 Johan Cruyff (Barcelona, Holanda).
- 1972 Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania).
- 1971 Johan Cruyff (Ajax, Holanda).
- 1970 Gerd Müller (Bayern, Alemania).
- 1969 Gianni Rivera (Milan, Italia).
- 1968 George Best (Manchester United, Irlanda del Norte).
- 1967 Flórián Albert (Ferencváros, Hungría).
- 1966 Bobby Charlton (Manchester United, Inglaterra).
- 1965 Eusebio (Benfica, Portugal).
- 1964 Denis Law (Manchester United, Escocia).
- 1963 Lev Yashin (Dínamo de Moscú, URSS).
- 1962 Josef Masopust (Dukla Praga, Checoslovaquia).
- 1961 Omar Sívori (Juventus, Italia).
- 1960 Luis Suárez (Barcelona, España).
- 1959 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España).
- 1958 Raymond Kopa (Real Madrid, Francia).
- 1957 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España).
- 1956 Stanley Matthews (Blackpool, Inglaterra).
Tabla de ganadores del Balón de Oro
- Lionel Messi (Argentina) - 8
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - 5
- Michel Platini (Francia) / Johan Cruyff / Marco van Basten (Países Bajos) - 3
- Franz Beckenbauer (Alemania) / Karl-Heinz Rummenigge (Alemania) / Ronaldo Nazário (Brasil) / Alfredo Di Stéfano (Argentina) / Kevin Keegan (Inglaterra) - 2
- Luis Suárez (España) / Rodri (España) / Eusébio (Portugal) / Luis Figo (Portugal); Stanley Matthews (Inglaterra) / Michael Owen (Inglaterra) / George Best (Inglaterra) / Bobby Charton (Inglaterra) / Zinedine Zidane (Francia) / Jean-Pierre Papin (Francia) / Raymond Kopa (Francia) / Karim Benzema (Francia) / Ousmane Dembélé (Francia) / Lothar Matthaus (Alemania) / Matthias Sammer (Alemania) / Gerd Müller (Alemania) / Fabio Cannavaro (Italia) / Paolo Rossi (Italia) / Roberto Baggio (Italia) / Gianni Rivera (Italia) / Ruud Gullit (Países Bajos) / Hristo Stoichkov (Bulgaria) / Andriy Shevchenko (Ucrania) / Ronaldinho (Brasil) / Rivaldo (Brasil) / Kaká (Brasil) / Allan Simonsen (Dinamarca) / Omar Sivori (Argentina) / Josef Masopust (Checoslovaquia) / Pavel Nedved (República Checa) / Igor Belanov (Unión Soviética) / Oleg Blojin (Unión Soviética) / Lev Yashin (Unión Soviética) / Denis Law (Escocia) / Floran Albert (Hungría) / George Weah (Liberia) / Luka Modric (Croacia) / Harry Kane (Inglaterra) - 1
- 1
Balón de Oro 2026: uno por uno, todos los nominados de hoy
- 2
Boca sigue derecho: le ganó sobre la hora a Independiente sin merecerlo y ahora va con todo contra River
- 3
El golazo de chilena de Ronaldo Martínez, que marcó un hat-trick en la goleada de Vélez y lo acercó a Boca en la Anual
- 4
Historial de Boca vs. River, en la previa del Superclásico de este 1° de noviembre de 2026