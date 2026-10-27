La fe de Enzo Hoyos, el 10 de Ferro que llevó a Luján el sueño de todo Caballito

La semana más importante del año para Ferro Carril Oeste empezó lejos de una cancha. No hubo entrenamientos, táctica ni cálculos de tabla. Hubo una visita a la Basílica de Luján. Allí apareció Enzo Hoyos, una de las figuras del equipo de Caballito, acompañado por su familia y movido por una convicción tan personal como profunda: pedir por el ascenso que el club busca desde hace 26 años.

La escena se volvió rápidamente viral. En medio de una transmisión televisiva desde el santuario, el futbolista fue interceptado por una cronista de TN y explicó los motivos de su presencia. “Vengo a pedir porque esta semana es muy especial. Yo juego al fútbol y estamos peleando el ascenso así que vine a pedir por mi equipo... Ferro Carril Oeste. Estamos en la B”, contó.

🛐 "Vine a pedir para que todo salga bien esta semana y la próxima si Dios quiere jugar la final"



💚 Durante un móvil de @todonoticias en la Basílica de Lujan, Enzo Hoyos fue entrevistado y contó que fue a pedir por #Ferro y el ascenso. pic.twitter.com/LOUBu1IMoP — FerroWeb (@ferroweb) October 26, 2026

Cuando le preguntaron qué había pedido, Hoyos fue directo al punto. “Vine a pedirle para que salga bien toda esta semana y la próxima, si Dios quiere, jugar la final y el ascenso que está esperando hace 26 años la gente”. Y agregó a TN: “Soy una persona de fe y por eso vine con mi familia hoy a pedirle a la Virgencita”.

Detrás de esas palabras hay un contexto deportivo que explica la tensión que atraviesa Ferro. A una fecha del cierre de la etapa regular de la Primera Nacional, el conjunto verdolaga lidera la Zona A con 65 puntos y conserva una ventaja de dos sobre Godoy Cruz, su único perseguidor con posibilidades de arrebatarle el primer puesto.

La definición será simultánea, el sábado desde las 15, y sin margen para el error. Ferro visitará al ya descendido Acassuso en Caseros, en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires, mientras que Godoy Cruz recibirá a Almirante Brown. El equipo de Caballito depende de sí mismo: si gana, se asegurará el liderazgo de la zona y el pasaje a la final por el primer ascenso. Si empata o pierde, deberá esperar un traspié del conjunto mendocino.

El formato de la categoría añade todavía más dramatismo. Los ganadores de las dos zonas disputarán una final para determinar el primer ascenso a la Liga Profesional. El perdedor de ese encuentro no quedará eliminado: ingresará al Reducido junto con los mejores clasificados de cada grupo para intentar obtener el segundo boleto a Primera División.

Por eso la visita de Hoyos a Luján tuvo un impacto especial entre los hinchas. Ferro dejó escapar el fin de semana pasado una oportunidad importante de asegurar anticipadamente la clasificación al caer 3 a 0 ante Chaco For Ever, resultado que prolongó la incertidumbre y trasladó toda la presión a la última jornada. Fue un sábado fatídico, con un gol recibido apenas a los 18 segundos de juego.

A los 26 años, el enganche nacido en José C. Paz se transformó en una de las piezas más importantes del equipo durante la temporada. Llegó cedido desde Deportes Iquique y se ganó un lugar en la consideración de los hinchas, que hoy depositan buena parte de sus ilusiones en su talento para conducir al equipo en los partidos decisivos. Hoy, es el jugador más querido por la hinchada.

Enzo Hoyos, el enganche de Ferro que se ilusiona con el ascenso

En sus primeros días en Ferro, Hoyos quedó en el centro de una polémica originada por una imagen manipulada que se viralizó en las redes sociales y lo mostraba con supuesto sobrepeso. El episodio generó críticas y burlas, aunque el ex Chacarita salió rápidamente a desmentir las versiones sobre su estado físico y dejó en claro que su respuesta llegaría dentro de la cancha.

Mientras la definición se acerca y la ansiedad crece, Hoyos eligió una manera particular de transitar la espera. Antes de que la pelota vuelva a rodar y antes de que Ferro juegue una de las jornadas más trascendentes de los últimos años, el número 10 llevó el deseo de todo un club hasta la Basílica de Luján. El ascenso todavía debe ganarse en la cancha, pero el pedido ya está hecho.