Merentiel y River: la historia del delantero que quiso Gallardo y después se convirtió en verdugo

Nació en Uruguay, pero es hincha de Boca. Creció mirando los equipos de Carlos Bianchi y hasta llamó Juan Román a uno de sus perros. River quiso contratarlo tras la venta de Julián Alvarez, pero su historia con el Xeneize tomaría un rumbo especial. Y con el Millonario, también: le marcó cinco goles en diez partidos y este domingo irá por más ante una de sus víctimas favoritas.

La relación de Miguel Merentiel con River empezó mucho antes de llegar a Boca. El 5 de diciembre de 2021, en el Monumental, Defensa y Justicia ganó 3-2 en el Monumental por la 24ª fecha de la Liga Profesional. Él marcó el 2-1, corrió hacia una cámara y gritó una frase que lo acompañaría para siempre: “¡Soy una bestia!”.

Aquella tarde no solo nació su apodo: también empezó a gestarse el interés de Boca y River. Marcelo Gallardo lo tenía enfrente y tomó nota. Juan Román Riquelme seguía el partido por televisión y también empezó a mirarlo.

La posibilidad de llegar a Núñez surgió unos meses después de aquella victoria. A mediados de 2022, River buscaba delanteros por la salida del cordobés a Manchester City y Gallardo pensó en Merentiel, que seguía en Defensa. Finalmente, Palmeiras compró su pase. No encontró demasiado lugar en Brasil y, apenas seis meses después, apareció Boca. Primero llegó a préstamo. Luego el club compró su pase.

No fue un destino cualquiera. Merentiel heredó el amor por Boca de su padre, Julio Miguel, nacido en Paysandú y fanático del club desde finales de los 90, durante la era de oro del equipo que tenía a Riquelme, Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo como principales figuras.

En Boca se ganó rápido al hincha. Aunque su único título fue la Supercopa Argentina 2022 contra Patronato, disputada en marzo de 2023, cuando apenas llevaba cinco partidos en el club e ingresó en el segundo tiempo, el cariño llegó por otros caminos: su entrega y, especialmente, sus goles contra River.

Su primera experiencia en un superclásico no fue buena. En mayo de 2023 ingresó en el segundo tiempo del partido en el que River se impuso 1-0 con el gol de penal de Miguel Borja y vio la roja tras el tumulto que se produjo cuando Darío Herrera pitó el polémico penal de Agustín Sandez sobre Santiago Solari.

Después llegó el desquite. En abril de 2024 convirtió dos goles en el 3-2 de Boca sobre River por los cuartos de final de la Copa de la Liga, en Córdoba. Marcó el 1-1 y también el 3-1, en una tarde que terminó de consolidar su identificación con el hincha. Boca había empezado abajo, dio vuelta el partido y Merentiel dejó su marca en una de las victorias más celebradas de los últimos años ante su clásico rival: fue la última vez que se enfrentaron en un mata-mata.

Luego volvió a anotarle en Núñez, en el Apertura 2025. River ganó 2-1 la tarde del histórico gol de tiro libre de Franco Mastantuono, pero Merentiel convirtió el empate parcial. Y repitió meses después en la Bombonera: marcó el segundo tanto del 2-0 de Boca, la tarde en la que Exequiel Zeballos fue la figura del clásico.

Así, River pasó a ser uno de los equipos a los que más goles les marcó. No hay un rival al que le haya marcado más: también les convirtió cinco goles a Estudiantes de La Plata y a Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Miguel siempre tiene alguna contra River. Disfruta de jugar ese partido. Ojalá que el fin de semana el equipo pueda estar bien”, dijo Riquelme en la previa del clásico.

Los números lo ubican como la principal amenaza para el River de Leonardo Ponzio. Si convierte este domingo, Merentiel llegará a cinco goles ante River con la camiseta de Boca y alcanzará a Severino Varela, Diego Armando Maradona, Carlos María García Cambón, Rubén Ponce, Mario Boyé y Guillermo Barros Schelotto entre los goleadores xeneizes del superclásico.

Entre los posibles titulares, solo Leandro Paredes ya le convirtió a River jugando para Boca: fue de penal, en el 1-0 del torneo pasado. Otros compañeros que también le marcaron a River, pero con otros colores, son Malcom Braida, que anotó para Aldosivi en una derrota 4-1 en el Monumental en 2021; Alan Velasco, que marcó dos en un 2-0 de Independiente ese mismo año; y Santiago Ascacibar, que convirtió en la victoria de Estudiantes por 2-0 en 2025. Sebastián Villa suma tres goles contra River en su anterior etapa en Boca y uno con Independiente Rivadavia.

Merentiel llega como goleador de Boca en el año, aunque todavía está en deuda con su rendimiento. Incluso durante este semestre debió recuperar terreno. Perdió la titularidad en la ida contra Vasco da Gama, cuando Rodolfo Arruabarrena eligió a Enner Valencia. Volvió ante Talleres y marcó, repitió en la revancha frente a Vasco, para el 2-0 que empezó a encaminar la serie, y siguió desde el comienzo contra Independiente, aunque no tuvo una buena actuación y falló una chance clara.

Ahora todo indica que será titular contra River. El rival que alguna vez quiso contratarlo, el que ayudó a bautizarlo como la Bestia y al que después se acostumbró a marcarle.

Su último gol ante River fue en el Clausura 2025: marcó el 2-0 en la tarde consagratoria de Exequiel Zeballos Manuel Cortina

Un triunfo dejaría a Boca muy cerca del título de la tabla anual y también acercaría a Merentiel a ese campeonato importante que todavía no pudo disfrutar como protagonista.

Ahora tendrá otra oportunidad. En la Bombonera, con River enfrente y una historia que ya tiene varios capítulos. Irá por otro gol para seguir escribiéndola. Alguna vez pudo terminar en la vereda opuesta; hoy es uno de los verdugos recientes del clásico rival.