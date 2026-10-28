Al Nassr vs. Al Kholood por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Nassr y Al Kholood correspondiente a la jornada 12 de la Saudí Pro League 2026 se disputará este jueves 29 de octubre a las 15.00 h. El duelo tendrá lugar en el estadio Al-Awwal Park, ubicado en la ciudad de Riyadh.

El momento de los equipos

Al Nassr llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Al Faisaly en su última presentación. Por su parte, Al Kholood atraviesa un presente complejo, ya que viene de sufrir una derrota por 3-0 ante Al Ettifaq en la fecha previa.

Números que anticipan el duelo

El equipo local buscará aprovechar la localía en el Al-Awwal Park para consolidar su racha positiva, mientras que la visita intentará recuperar solidez defensiva tras haber recibido tres goles en su encuentro anterior.

Lo que está en juego

Para Al Nassr, el objetivo es sumar de a tres para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones. Al Kholood, por su parte, necesita una victoria urgente para reponerse en la clasificación y mejorar su situación en el torneo.