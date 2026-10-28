Al Riyadh vs. Al Qadsiah por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Riyadh y Al Qadsiah, correspondiente a la jornada 12 de la Saudí Pro League, se disputará este jueves 29 de octubre a las 15.00 h en el estadio SHG Arena, ubicado en la ciudad de Riyadh.

El momento de los equipos

Al Riyadh llega al duelo con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Al Taawoun en su última presentación. Por el contrario, Al Qadsiah busca recuperar terreno luego de una ajustada derrota por 3-2 ante Al Hilal en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se encuentran en instancias críticas de la temporada. Mientras el local intentará capitalizar el impulso de su reciente triunfo para fortalecer su desempeño en el SHG Arena, la visita llega con la necesidad de corregir errores defensivos tras haber recibido tres goles en su último compromiso frente a uno de los animadores del torneo.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos en la tabla de posiciones de la Saudí Pro League. Para Al Riyadh, sumar de a tres significaría consolidar una racha positiva, mientras que para Al Qadsiah el encuentro representa una oportunidad vital para revertir la imagen dejada en su última caída y escalar posiciones en la clasificación general del certamen.