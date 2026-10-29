Al Shabab vs. Al Ahli, Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Shabab y Al Ahli correspondiente a la jornada 12 de la Saudí Pro League se disputará este viernes 30 de octubre a las 15.00 h en el estadio SHG Arena, ubicado en la ciudad de Riyadh.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al compromiso con la moral en alto tras registrar victorias en sus presentaciones previas. Al Shabab arriba tras imponerse por 3-1 ante Al Fateh, mientras que Al Ahli viene de conseguir una contundente victoria por 4-1 frente a Al Khaleej, demostrando un buen nivel ofensivo en el torneo.

Números que anticipan el duelo

El partido promete ser disputado considerando el buen presente de ambos equipos. Tanto Al Shabab como Al Ahli llegan con rachas positivas, tras haber superado a sus respectivos rivales en la jornada anterior, lo que anticipa un enfrentamiento de alta intensidad en el SHG Arena.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, sumar de a tres es fundamental para escalar posiciones y mantenerse en la pelea de la parte alta de la tabla de la Saudí Pro League. El resultado de este enfrentamiento directo será decisivo para las aspiraciones de ambos en la continuidad de la temporada 2026.