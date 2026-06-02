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Albania vs Israel, por los Amistosos Internacionales 2026

Albania recibe a Israel en la jornada 1 de los Amistosos Internacionales 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este miércoles 3 de junio a las 15.00 h en el Arena Kombetare, ubicado en la ciudad de Tirana.

El presente de ambos seleccionados

Albania llega a este compromiso tras una reciente caída ante Ucrania por 1-0, resultado que buscará dejar atrás ante su público. Por el lado de la visita, Israel arriba a Tirana luego de igualar 2-2 en su última presentación frente a Georgia, en un encuentro donde mostró paridad en el juego.

Antecedentes y actualidad

El duelo marca el inicio de la actividad para ambos combinados en este calendario de amistosos. Mientras que los locales intentarán recuperar solidez defensiva tras el último traspié, el equipo visitante buscará prolongar su racha de invicto tras el empate cosechado en su anterior presentación.

Lo que está en juego

Más allá de tratarse de un duelo preparatorio, ambos equipos necesitan resultados positivos para ajustar sus engranajes colectivos y ganar confianza de cara a los compromisos oficiales que afrontarán en la temporada 2025.

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