Albania vs. Luxemburgo, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se llevará a cabo este sábado 6 de junio a las 15.00 h en el estadio Arena Kombetare, ubicado en Tirana.

El presente de ambos seleccionados

Ambos equipos llegan a este compromiso tras resultados adversos en sus presentaciones anteriores. Albania viene de caer por 1-0 ante Israel, mientras que Luxemburgo llega con el mismo marcador en contra tras su derrota frente a Italia.

Estadísticas del cruce

El duelo presenta a dos seleccionados que buscan recuperar la senda del triunfo tras sus caídas recientes. La contienda servirá para ajustar piezas tácticas de cara a sus próximos compromisos internacionales dentro de la temporada 2025.

Lo que está en juego

Para Albania y Luxemburgo, este amistoso es una oportunidad fundamental para probar esquemas y recuperar la confianza colectiva, buscando cerrar el compromiso con sensaciones positivas en el campo de juego.