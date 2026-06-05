Albania vs. Luxemburgo, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Albania recibe a Luxemburgo en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se llevará a cabo este sábado 6 de junio a las 15.00 h en el estadio Arena Kombetare, ubicado en Tirana.
El presente de ambos seleccionados
Ambos equipos llegan a este compromiso tras resultados adversos en sus presentaciones anteriores. Albania viene de caer por 1-0 ante Israel, mientras que Luxemburgo llega con el mismo marcador en contra tras su derrota frente a Italia.
Estadísticas del cruce
El duelo presenta a dos seleccionados que buscan recuperar la senda del triunfo tras sus caídas recientes. La contienda servirá para ajustar piezas tácticas de cara a sus próximos compromisos internacionales dentro de la temporada 2025.
Lo que está en juego
Para Albania y Luxemburgo, este amistoso es una oportunidad fundamental para probar esquemas y recuperar la confianza colectiva, buscando cerrar el compromiso con sensaciones positivas en el campo de juego.
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