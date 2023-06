Aldo Proietto, ese personaje del periodismo deportivo que navegó entre la genialidad, el cinismo y la locura

escuchar

Con el título “Héroes igual” en la revista El Gráfico abrazó a la selección en el Mundial Italia 1990. Cuatro años después, clavó un puñal con la famosa tapa negra y la palabra “¡vergüenza!”, cuando la Argentina perdió por 5-0 ante Colombia, en el Monumental, en las eliminatorias para la Copa del Mundo Estados Unidos 1994. Así impactaba en el ámbito deportivo lo que surgía de la mente de Aldo Proietto, periodista que falleció este martes a los 78 años, a priori como consecuencia de una grave enfermedad.

Proietto inició su trayectoria laboral en Crónica en 1964 y luego se desempeñó en las revistas 7 Días, Panorama y Goles. Desde Tiempo Argentino arribó en 1983 a El Gráfico, de la mano de Ernesto Cherquis Bialo, por entonces director, y de Constancio Vigil, uno de los propietarios de Editorial Atlántida. En el emblemático edificio de Azopardo 509, fue parte de la historia del prestigioso semanario y también de su derrumbe, al no descubrir la fórmula para competir entre los medios gráficos con el diario Olé, mientras los programas deportivos en la televisión empezaban a eclipsar a las publicaciones escritas en el rubro.

Acaba de fallecer el extraordinario periodista y genio del cinismo y la ironía, el maestro Aldo Proietto.

Sus compañeros y amigos de "CUATROS DE COPAS" lloramos su irremplazable pérdida.

Un gran abrazo para sus hijos, sus seres queridos y amigos.

Nació el 2 de febrero de 1945, y además de desempeñarse en los medios escritos trabajó en radio –De Una con Niembro, que compartió con Fernando Niembro–, y en televisión, en los canales Telefé, CVN y Fox Sports. Polémico y mordaz, provocador y encendido en los debates, incorporó el show a sus irrupciones una vez que dejó la dirección de El Gráfico, cuando la revista quedó bajo el paraguas de la empresa Torneos y Competencias, tras el Mundial Francia 1998. Las elecciones de los temas de la tapa y los enfoques de los artículos eran materia de discusiones cuando Proietto tenía las riendas del semanario. Osvaldo Orcasitas, Natalio Gorín, Daniel Arcucci, Adrián Maladesky, Luis Hernández eran los periodistas que lidiaban con los arrebatos de Proietto, en su afán de imponer ideas que podían oscilar entre la genialidad, el cinismo y la locura.

La ironía y ser punzante le generaron tanto prestigio como popularidad. También, encontronazos con deportistas y colegas. En sus raptos de furia, en particularidad cuando su idea no penetraba en sus interlocutores, aparecía el costado actoral y de frases que desataban algunas sonrisas en medio del caos y la tensión de un cierre.

Aquel incidente con Maradona por una portada de El Gráfico

La controversia fue una compañía habitual en la carrera de Proietto. Uno de los episodios más polémicos se dio cuando El Gráfico incluyó en una porción significativa de una tapa revelaciones sobre la detención a Diego Maradona por consumo de estupefacientes en un departamento del barrio Caballito en 1991. El entonces futbolista demandó a la revista por 1.000.000 de dólares mediante el abogado Daniel Bolotnicoff, y finalmente obtuvo 90.000, ya representado por Mariano Cúneo Libarona. Al tiempo, el director del semanario admitió su responsabilidad en la decisión, en el programa El equipo de primera, al que acudió el propio Maradona, y años más tarde, en otro envío televisivo, declaró: “Creo que Diego tenía razón. Fue un gravísimo error mío. Me arrepiento de haber hecho esa tapa. No correspondía; era un hecho de la vida privada. Era la época de las valijas de Amira Yoma. Había como una orden... «Hagan pelota a Maradona. Así distraemos». Lo que hice pésimo fue admitirlo. Pero uno tiene que vivir, y vivir es dar concesiones. Y con los años dije: «¿Por qué no me fui?» De qué vivía... Pero no me gustó nada esa tapa”.

Aquella tapa de El Gráfico que incluyó la detención a Diego Maradona.

Luego de sus años de trabajo en la gráfica, su figura se volvió más popular cuando compartió programas televisivos sobre discusiones de fútbol, principalmente en el canal Fox Sports. Se caracterizaba por sostener con firmeza opiniones tajantes y controvertidas, aunque también podía asociarse a un ambiente jocoso que lo tuviera como víctima de bromas.

Proietto en acción en Fox Sports

Mucho antes, motivó algunos escraches su tarea en el Ente Autárquico Mundial, organizador de la Copa del Mundo Argentina 1978. “Fui el jefe de información oficial deportiva”, siempre decía Proietto, que llegó al cargo después de abandonar la dirección de la revista Goles (1974-1978). Desde las páginas de ese semanario, que compitió con El Gráfico, escribió artículos favorables a quienes estuvieron a cargo de la organización del torneo en la época del último gobierno militar. “Quien esté contra el Mundial será un enemigo del país”, fue uno de los editoriales más encendidos. “No me llena de orgullo y algunos dirán que tenía que saber lo que ocurría. Pero no sabía. Siempre dije que era conocido, nunca amigo, del vicealmirante Lacoste”, advirtió, aludiendo a Carlos Alberto Lacoste, responsable de la organización del certamen y vicepresidente de FIFA. “Yo trabajé porque me habían echado de Goles y tenía cinco chicos que mantener. No me arrepiento, porque estoy tranquilo con mi conciencia. Sí, triste por lo que vivió el país. Y cuando se supo todo lo que pasó, dije «qué hijos de p... estos tipos»”, señaló una década atrás, en una entrevista con Olé.

Además de su tarea estrictamente periodística, desempeñó un cargo directivo en el consejo editorial de Editorial Atlántida, dueña de El Gráfico. Hace unos años había superado un cáncer de próstata, y actualmente estaba desempeñándose en Radio 770, en el programa Cuatro de copas. Casi un mes atrás, el 29 de mayo, fue distinguido por el Círculo de Periodistas Deportivos con uno de los premios Fioravanti, en distinción a su carrera laboral. También lo fue ese día Juan Marcio “Tano” Fazzini, especialista en fútbol y automovilismo.

El sábado celebramos en nuestra sede el 82° aniversario del Círculo de Periodistas Deportivos.

La noticia del fallecimiento trascendió a partir de un tuit de Jorge Rizzo, un hincha de Independiente que tuvo notoriedad por haberse desempeñado como presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires entre 2006 y 2022. “Genio del cinismo y la ironía”, lo caracterizó Rizzo, que a la vez lo consideró “maestro”.

Simpatizante de San Lorenzo, Proietto fue distinguido con el premio Konex en Gráfica Periodística en 1997.

