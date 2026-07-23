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Alejandro Garnacho se convirtió en jugador de Aston Villa y será compañero de Dibu Martínez
El delantero firmó su contrato con el club de Birmingham, donde también juega Emiliano Buendía; llega desde Chelsea, donde no tuvo una buena temporada
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Comienza una nueva aventura para Alejandro Garnacho en la Premier League. El delantero nacido en Madrid y que representa a la selección argentina fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Aston Villa, donde compartirá plantel con Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía. El atacante llega a préstamo -por un año, con obligación de compra- desde Chelsea, donde no tuvo un gran desempeño en la única temporada con la camiseta azul.
Garnacho, de 22 años, se sumará al plantel que conduce su compatriota Unai Emery, y que hace unos meses cerró de notable manera la temporada al conquistar la UEFA Europa League.
Tras asomar como una gran promesa en Manchester United, donde con debutó con 17 años y llegó a jugar 144 partidos. Sin embargo, con el paso de los años se generó un desgaste que motivó su salida. Fue cuando Chelsea puso sus ojos en él y lo compró en 45 millones de euros.
Sin embargo, su paso por el equipo de Londres no tuvo el efecto esperado. Luego de la salida de Enzo Maresca y la llegada de Liam Rosenior, Garnacho tuvo muchos altibajos en su rendimiento. Con la camiseta azul disputó 44 partidos y anotó 8 goles. En el medio, si bien integró la lista de 55 futbolistas que presentó Lionel Scaloni en la previa del Mundial, no tuvo lugar en la nómina definitiva que viajó a Estados Unidos.
Alejandro. Announced. pic.twitter.com/2rsRli9q8Q— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 23, 2026
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