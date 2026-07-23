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Alejandro Garnacho se convirtió en jugador de Aston Villa y será compañero de Dibu Martínez

El delantero firmó su contrato con el club de Birmingham, donde también juega Emiliano Buendía; llega desde Chelsea, donde no tuvo una buena temporada

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Alejandro Garnacho fue presentado en Aston Villa
Alejandro Garnacho fue presentado en Aston Villa@AVFCOfficial

Comienza una nueva aventura para Alejandro Garnacho en la Premier League. El delantero nacido en Madrid y que representa a la selección argentina fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Aston Villa, donde compartirá plantel con Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía. El atacante llega a préstamo -por un año, con obligación de compra- desde Chelsea, donde no tuvo un gran desempeño en la única temporada con la camiseta azul.

Garnacho, de 22 años, se sumará al plantel que conduce su compatriota Unai Emery, y que hace unos meses cerró de notable manera la temporada al conquistar la UEFA Europa League.

Alejandro Garnacho, junto a su nuevo entrenador, Unai Emery, en la presentación como jugador de Aston Villa
Alejandro Garnacho, junto a su nuevo entrenador, Unai Emery, en la presentación como jugador de Aston Villa@AVFCOfficial

Tras asomar como una gran promesa en Manchester United, donde con debutó con 17 años y llegó a jugar 144 partidos. Sin embargo, con el paso de los años se generó un desgaste que motivó su salida. Fue cuando Chelsea puso sus ojos en él y lo compró en 45 millones de euros.

Sin embargo, su paso por el equipo de Londres no tuvo el efecto esperado. Luego de la salida de Enzo Maresca y la llegada de Liam Rosenior, Garnacho tuvo muchos altibajos en su rendimiento. Con la camiseta azul disputó 44 partidos y anotó 8 goles. En el medio, si bien integró la lista de 55 futbolistas que presentó Lionel Scaloni en la previa del Mundial, no tuvo lugar en la nómina definitiva que viajó a Estados Unidos.

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