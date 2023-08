Alejo Véliz a Tottenham: otra joya con destino europeo a cambio de más de US$ 20.000.000

escuchar

Alejo Véliz continuará su carrera en Tottenham, de Inglaterra. Sólo falta la oficialización de la transferencia por parte de Rosario Central pero el acuerdo está y al club le ingresarán 23.100.000 de dólares, con bonos incluidos. Se trata de la mejor venta de la historia canalla.

En nueve meses, Rosario Central se desprenderá de tres de sus últimas joyas. El presidente Gonzalo Belloso y la comisión directiva se reunirán el viernes para terminar de oficializar la transferencia, que superara la cifra de la cláusula de rescisión. A Central le quedarán 17 millones de dólares, a los que se sumarán unos 6,1 millones más en la medida que el jugador cumpla objetivos deportivos. De esta manera, al club le entrará más dinero que la cláusula de rescisión, que había sido firmada en 15 millones de dólares , según informa el diario La Capital de Rosario.

El festejo de Véliz frente a River, al que le anotó cuatro goles en dos partidos LA NACION/Marcelo Manera

La intención de los dirigentes durante este jueves fue lograr un acuerdo económico, pero no desatender el aspecto deportivo y estirar la continuidad del goleador hasta diciembre. La eliminación frente a Chaco For Ever, tras la agónica caída 1-0, por los 16avos de final de la Copa Argentina, pudo haber sido la última función del juvenil, de 19 años, en el fútbol de nuestro país. Campeón de este torneo en 2018 y otras tres veces finalista, Central se despide ahora muy temprano, con una derrota inesperada en Córdoba.

Once goles en la Liga Profesional 2023, en la que Rosario Central finalizó octavo, fueron una muestra del poder de fuego del artillero, aunque la estadística global con la camiseta canalla es de 19 festejos en 62 encuentros. De Bernardo de Irigoyen (Santa Fe), Véliz tuvo su debut poco más de dos años atrás –el 23 de julio de 2021–, frente a Deportivo Táchira, por los 8avos de final de la Copa Sudamericana, con el Kily González como entrenador; el idilio con los hinchas explotó el 22 de julio de 2022, con el gol en el clásico, en el Gigante de Arroyito, en los días en que Carlos Tevez era el DT.

El gol en el clásico

Con Miguel Russo, en el actual curso, descubrió su mejor rendimiento y despertó el interés de Milan y Nottingham Forest, aunque será Tottenham –actualmente juegan allí Cristian Cuti Romero y Giovani Lo Celso– quien incline la balanza por quien aprovechó al máximo el Mundial Sub 20: la decepción por la eliminación en los 8avos de final con Nigeria, el santafesino la disimuló con goles con la camiseta de la selección Sub 20 en los juegos con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda.

La salida de Véliz se suma a la venta del volante Gino Infantino a Fiorentina, en 3 millones de euros y una plusvalía en una futura venta, y la de Facundo Buonanotte, que el año pasado y bajo la gestión anterior fue transferido a Brighton, en 11,5 millones de euros y el 20 por ciento de plusvalía de una futura negociación.

Tras oficializar la transferencia de Gino Infantino a la Fiorentina, en forma conjunta con el club italiano, damos a conocer los detalles de la operación: pic.twitter.com/B2yuHZnhty — Rosario Central (@RosarioCentral) August 3, 2023

Una deuda de casi 25 millones de dólares, según la última auditoria que realizó Rosario Central, tras la asunción de Belloso, en diciembre pasado, fue la razón para que los hinchas no logren disfrutar de la jerarquía de los juveniles. Históricamente, los canallas resultaron un semillero, aunque el descontrol económico-financiero y las transacciones sospechadas de irregularidades de los últimos ochos años provocó un desbalance, al extremo que recién ahora el club logró levantar las inhibiciones que le impuso la FIFA -deudas con Racing, de Montevideo, Olimpia, Deportivo Táchira y Envigado- para operar en el mercado de pases.

El recorrido del goleador y el fútbol tuvo un pasaje de zozobra. Véliz empezó a jugar en el baby-fútbol de Gödeken a los tres años, cuando su papá Sergio lo llevó al club del pueblo. En la misma época comenzó a bailar y se enamoró del malambo. La rutina de la pelota y las botas continuó cuando la familia se mudó a Bernardo de Irigoyen: la cancha de Unión y Deportiva Cultural y el escenario eran los campos en los que Alejo enseñaba sus virtudes y esa sonrisa franca que siempre lo acompaña. Tiempos en que Andrea, la madre, junto con los abuelos Catalina y Heraldo, eran sostén para el niño y su hermano mayor, Sebastián -años después nació Bruna, por la que el jugador se desvive-, porque Sergio, albañil de oficio, trabajaba en Gödeken.

Con la camiseta argentina, Alejo Véliz convirtió tres goles en cuatro partidos en el Mundial Sub 20

La explosión futbolística, jugaba los sábados en su división y al día siguiente lo incluían en el equipo de Reserva, generó un seguimiento de Rosario Central, aunque Alejo -a la par- era una figura del folcklore: salía de gira con el grupo Tradición Gaucha y hasta fue premiado con el primer puesto en versión solista como malambista en el Festival de Cosquín, en 2011. Su destreza en las tablas era la misma que exhibía en la Liga Galvense, donde con 36 goles -26 en su categoría y 10 en la Reserva- promovió en 2019 que los canallas lo citaran para una prueba. Los tiempos le recortaban el espacio para dividirse y se decidió por ensayar la aventura futbolística: cuatro jornadas de prueba, suficiente para ser incorporado a las divisiones inferiores.

El fútbol tiene también páginas de desencanto y Véliz la sufrió: después de realizar la pretemporada y entusiasmarse con el estreno en la elite, la pandemia mundial de Covid-19 le recortó las alas. Con 17 años todavía no había jugado en inferiores de la AFA, pero no se rindió y se entrenó en su casa: quería demostrarse que estaba a la altura. Desde su debut, la carrera fue meteórica y a punto está de convertirse en la venta más significativa de la historia de Rosario Central.

El malambista y goleador, con destino de Premier League: Tottenham será su nuevo hogar, quizás como sucesor de una figura mundial como el capitán Harry Kane.

LA NACION