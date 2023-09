escuchar

El fútbol suele provocar estados de ánimo extremos, y más cuando un partido se define en los últimos segundos de los seis minutos adicionados. Explosión de euforia por un lado y desolación por el otro. Mientras Cristian Romero celebraba el del gol agónico de triunfo de Tottenham casi metido en la tribuna con los hinchas, Joel Matip, zaguero de Liverpool y autor del gol en contra, no cabía en su tristeza, aun con el consuelo del arquero Alisson Becker. En el banco, el siempre expresivo Jürgen Klopp, tenía un gesto demudado.

La Premier League justificó su naturaleza de competencia emocionante. En Londres, Tottenham se impuso 2-1 a los 50 minutos del segundo tiempo, subió al segundo puesto y le quitó el invicto a Liverpool, que de haber ganado habría sido el nuevo líder, ya que unas horas antes había perdido Manchester City contra Wolverhampton.

Alejo Véliz festeja el triunfo de Tottenham el día de su debut en la Premier League Ryan Pierse - Getty Images Europe

También fue una jornada inolvidable para Alejo Véliz, que debutó en Tottenham, tras haber sido hace un par de meses la transferencia récord de Rosario Central, por 15 millones de euros. El centro-delantero, de 20 años, ingresó a los 44 minutos del segundo tiempo por James Maddison. El equipo de Angelos Postecoglu buscaba el triunfo para tratar de aprovechar los dos jugadores menos de Liverpool por las expulsiones de Curtis Jones (a los 25 minutos del primer tiempo) y de Diogo Jota (a los 23 del segundo período).

Lo más destacado de Tottenham 2 vs. Liverpool 1

Véliz ya había estado en el banco, sin entrar, hace una semana, en el 2-2 frente a Arsenal. Hasta este sábado, sus únicos minutos (28) habían sido en el Sub 21 de los Spurs, frente a Colchester United. En el gol de la victoria, Véliz entraba por el segundo palo para conectar el centro desde la derecha de Pedro Porro, hasta que se interpuso el mal despeje de Matip.

Tras la transferencia de Harry Kane a Bayern Munich, el puesto de centro-atacante es ocupado por el brasileño Richarlison. Está claro que la de Véliz es una apuesta a futuro, a la que están dando tiempo de adaptación. En los pocos minutos que jugó, Véliz fue amonestado, en un partido muy caliente, con 11 tarjetas amarillas, incluidas las dos Jota que motivaron la roja. Las incidencias también dejaron dos reemplazados por lesiones: Son Heung-Min y Cody Gapko. Klopp se quejó del árbitro Simon Hooper, no solo por los dos amonestados, sino también porque a su equipo el VAR no le convalidó un gol del colombiano Luis Díaz. “Nunca he estado más orgulloso del equipo que hoy. Nunca había visto un partido así, con las circunstancias más injustas, decisiones locas”, expresó el entrenador alemán.

Cristian Romero se anticipa Luis Díaz; otra buena actuación del zaguero argentino John Walton - PA Wire

Entre los amonestados estuvieron “Cuti” Romero y Alexis Mac Allister, reemplazado a 11 minutos del final por Ryan Gravenberch. Liverpool deberá tratar internamente el tema disciplinario; en siete fechas acumula cuatro expulsados, más que cualquier otro equipo: Mac Allister, Virgil Van Dick, Jones y Jota.

Romero, que lleva dos goles en siete jornadas, volvió a destacarse en el capítulo defensivo. Quedó primero en duelos ganados (10 sobre 13), segundo en recuperaciones (7), segundo en quites (3) y segundo pases precisos (93 de 98).

En otro encuentro de la fecha, Manchester United, sin el lesionado Lisandro Martínez y con Alejandro Garnacho en la última media hora, perdió 1-0 en Old Trafford ante Crystal Palace.

LA NACION