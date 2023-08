escuchar

Desde ya algunos años, la sangría de futbolistas que afecta al fútbol argentino ya no respeta ningún tipo de lógica. Si hace algunas décadas los equipos grandes servían de trampolín para soñar con un pase al millonario fútbol de Italia o España, hoy la situación se ha diversificado a tal punto que cualquier liga que pague en dólares se queda con los servicios de todo jugador que se destaque un poco sobre la media, no importa si juega en clubes chicos, incluso fuera de la primera división. Es por ello que retener a las figuras se hace casi imposible para las sufridas arcas de las instituciones de nuestro país. Y en momentos en los que un nuevo certamen local da comienzo, en este caso la Copa de la Liga, es tiempo de reinventarse a partir de una tendencia insoslayable: cinco de los diez máximos goleadores de la finalizada Liga Profesional, que consagró campeón a River Plate, han hecho las valijas para dirigirse a ligas en las que les pagan más. En total, el fútbol argentino ha perdido 60 goles.

La provincia de Córdoba tuvo a los dos máximos artilleros de la última competencia, y ninguno de los dos estará en el nuevo desafío de este semestre. El uruguayo Michael Santos, que además de los 13 goles contribuyó con 5 asistencias para Talleres, fue vendido a Juárez Fútbol Club (en combo con su compañero Diego Valoyes, otra de las buenas figuras del fútbol argentino), de la liga mexicana, en una operación global que rozaría los 10 millones de dólares, y en la que habría involucrados otros jugadores argentinos: Tomás Molina y Manuel Castro serían cedidos al equipo cordobés. La ida de Santos, de 30 años, en medio de una multioperación, tiene un protagonista estelar: el presidente de Talleres, Andrés Fassi, que está a cargo de la gestión deportiva de los Juárez.

Michael Santos, goleador de Talleres, continuará su carrera en Juárez de México Prensa Talleres

El otro máximo artillero que emigra es Pablo Vegetti, también autor de 13 goles en la última Liga Profesional. El delantero santafecino, de amplio recorrido en el fútbol argentino, encontró el reconocimiento total a los 34 años, gracias a su performance goleadora en el regreso de Belgrano de Córdoba a la primera división, rendimiento que se sostuvo en el primer certamen que disputó en la elite. Vegetti fue goleador del torneo de la B Nacional en 2022 con 17 tantos y repitió en la última Liga Profesional. Por eso, Vasco da Gama, dirigido por Ramón Díaz, lo contrató a cambio de 1.100.000 dólares, y el nacido en Santo Domingo ya respondió con lo que mejor sabe hacer: anotó en los dos partidos del Brasileirao en los que jugó: ante Gremio y ante Bragantino.

Pablo Vegetti ya grita goles en Vasco da Gama, luego de su exitoso ciclo en Belgrano Daniel RAMALHO/VASCO

“Me voy campeón”, dijo Lucas Beltrán al enfrentarse con los micrófonos del periodismo en el aeropuerto de Ezeiza. El cordobés cerraba una etapa inolvidable de su corta carrera luego de dar la vuelta olímpica con River por un título para el que aportó 12 goles. A los 22 años, el delantero surgido en Instituto y que tuvo una descollante actuación en Colón en la primera mitad de 2022, que le valió que el club de Núñez interrumpiera el préstamo para explotar sus condiciones, vestirá la camiseta 9 de Fiorentina, la emblemática con la que brilló Gabriel Batistuta hace algunas décadas, a cambio de 25 millones de euros. Una venta millonaria para un joven que se ganó a fuerza de goles y buen fútbol un puesto en el que tuvo que competir con centrodelanteros consagrados como Miguel Borja y Salomón Rondón.

Tigre ya no pudo retener más a la gran figura que erigió en un año y medio y del que logró lo que no habían podido Boca, Estudiantes o Talleres. Mateo Retegui llenó de goles el fútbol argentino durante 2022 y 2023 y ya está en el fútbol italiano. No solo lo acogió Genoa, que lo compró en 15 millones de euros, sino también la selección azzurra, en la que ya jugó varios partidos tres partidos y anotó dos tantos. Retegui había sido el máximo goleador de la Liga Profesional en 2022, con 19 gritos, y estuvo entre los más efectivos en el último semestre, con 11 goles. A los 24 años, el nacido en San Fernando debutó oficialmente con su nuevo club, en la Copa Italia, en el triunfo 4 a 3 frente a Módena en el que anotó en dos oportunidades. Al igual que ocurrió con Diego Milito en 2004 o con Rodrigo Palacio en 2009, Genoa es su puerta de entrada a Europa.

Mateo Retegui explotó en Tigre y emigró a Genoa, donde arrancó con dos goles ante Módena, por la Copa Italia Simone Arveda - Getty Images Europe

Finalmente, en el top five de goleadores que se van aparece un caso especial, el de una de las grandes promesas del fútbol argentino. A punto de cumplir 20 años, Alejo Véliz apareció como gran figura de la selección Sub 20 dirigida por Javier Mascherano y al mismo tiempo fue pieza clave de Rosario Central en la Liga Profesional, donde aportó 11 goles. Su ausencia en el conjunto canalla durante el tiempo en el que participó en el Mundial Sub 20 -donde anotó 3 goles en 4 partidos- confirmó la importancia de su figura. No extrañó que rápidamente los ojos de Europa pusieran atención en él. Y fue nada menos que Tottenham el que se lo llevó a cambio de 23 millones de dólares.

Alejo Véliz, durante la presentación con la camiseta de Tottenham; dejó Rosario Central luego de un excelente torneo Tottenham Hotspur

Claro está, el éxodo masivo no incluye a goleadores que continuarán en sus clubes y que buscarán repetir lo logrado en el primer semestre, como Gabriel Ávalos (12 goles en Argentinos Juniors), Nicolás Uvita Fernández (11 goles en Defensa y Justicia), Adrián Martínez (11 goles en Instituto), Martín Cauteruccio (11 goles en Independiente) y Leandro Díaz (11 goles en Lanús).

Sin embargo, los equipos perjudicados por la fuga de artilleros salieron inmediatamente a buscar reemplazos. Talleres, que perdió a Santos, apuesta fuerte por el chileno Bruno Barticiotto, de 22 años, que proviene de Palestino y que ya ha sido convocado por Eduardo Berizzo para la selección de su país. Belgrano de Córdoba se aseguró a Nicolás Schiappacasse, que viene de hacer 9 goles en el torneo uruguayo con la camiseta del humilde La Luz. Con 24 años, Schiappacasse fue una promisoria figura de las selecciones juveniles uruguayas y tiene experiencia europea en su corta carrera.

Frente a la importante baja de Retegui, Tigre reaccionó rápido y contrató al experimentado uruguayo Renzo López. El alto delantero (1,92), de 29 años, estuvo en 2022 en Central Córdoba de Santiago del Estero, y sus 9 goles en 17 partidos lo llevaron a la liga saudí, donde estuvo en Al Batin durante el primer semestre de este año (18 partidos, 8 tantos).

River apuesta a que entre Miguel Borja y Salomón Rondón se pueda cubrir la cuota goleadora que pierde con la ida de Beltrán (también sumó a Facundo Colidio, de Tigre, aunque no es un goleador nato). Por otro lado, Boca sumó un refuerzo estrella, teniendo en cuenta el bajo nivel que tuvieron en la Liga Profesional Benedetto (3 goles), Briasco (1 gol) y Luis Vázquez (1 gol), este último recientemente transferido a Anderlecht, de Bélgica, a cambio de 7 millones de dólares. Con más de 250 goles en su fructífera carrera, el uruguayo Edinson Cavani es la gran apuesta de los xeneizes para esta Copa de la Liga.

El otro grande que sumó un refuerzo que promete romper redes es Racing, que repatrió al colombiano Roger Martínez, de 29 años, luego de varias temporadas en América de México. El colombiano, que surgió de la Academia y jugó allí hasta 2016, cuando fue vendido al fútbol chino, ya se puso la camiseta del equipo de Avellaneda y fue clave en la serie de Copa Libertadores en la que venció a Nacional de Medellín (aportó un gol en la vuelta). Sin embargo, una lesión pone en peligro su participación para los encuentros de cuartos de final frente a Boca.

Por su parte, Vélez, que atraviesa una crisis deportiva, contrató a Braian Romero como apuesta para el área de enfrente, un delantero de largo que recorrido pero que explotó en 2020, en Defensa y Justicia, y que un año después fue campeón con River. Tras un paso por Inter de Porto Alegre y Tijuana, de México, el atacante de 32 años llega al club de Liniers.

Y hay varios equipos que necesitan recuperar a los futbolistas que han tenido más vínculo con el gol en sus carreras y que no han respondido como se espera en el último certamen: Estudiantes, con Mauro Boselli (6 goles en la última Liga Profesional); Gimnasia con Cristian Tarragona; Huracán con el charrúa Matías Cóccaro (4 tantos), o San Lorenzo con el paraguayo Adam Bareiro (5 goles).

