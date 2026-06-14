Alemania debuta contra Curazao con tensión en el arco: Manuel Neuer desplaza al arquero titular

Alemania tiene todo listo para debutar en el Mundial. El sorteo le deparó al tetracampeón un estreno contra Curazao, que debutará en estos torneos. Puede parecer una prueba sencilla para los dirigidos por Julian Nagelsmann, pero el partido de este domingo a las 14 de Argentina en Houston conlleva cierta tensión.

En el arco de la Mannschaft probablemente esté el histórico Manuel Neuer, de 40 años. Se había retirado del equipo nacional después de la derrota en tiempo añadido frente a España en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Vuelve ahora, para condenar al banco de suplentes a quien lo reemplazó, Oliver Baumann, y para hacer historia: jugará su partido internacional número 125 y se transformará en el futbolista del seleccionado alemán más veterano de la historia.

“Entendimos que seguía siendo uno de los tres mejores arqueros del país, así que nos pusimos en contacto con él y le preguntamos si le gustaría volver a jugar en la selección nacional”, confió Nagelsmann hace unos días, cuando incluyó a Neuer en la lista de los 26 mundialistas. “Hubo muchas conversaciones entre los entrenadores. Todos conocen el aura de Manuel y lo que aporta al equipo, y estamos planeando que sea nuestro arquero titular”, añadió. El problema era por entonces que el histórico guardavalla (36 conquistas; campeón del mundo en Brasil 2014) estaba lesionado. Se lastimó gemelos en el último partido de la Bundesliga. Iba a llegar con lo justo al Mundial.

Julian Nagelsmann, el entrenador de la selección alemana, patea durante una práctica en Winston Salem, Carolina del Norte, donde hace base el equipo tetracampeón. ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En los amistosos previos atajó Baumann, una leyenda de Hoffenheim. Alemania ganó por 4-0 contra Finlandia y 2-1 sobre Estados Unidos. Salir a la cancha sabiendo que su actuación no iba a cambiar la opinión de su director técnico le costó a Baumann. ”Al principio fue difícil, por supuesto. No fue precisamente divertido“, contó después de la segunda victoria, en la cadena RTL. El arquero, apenas cuatro años más joven que Neuer (tiene 36) negó que hubiera pensado en darse de baja de la Copa del Mundo: “Estaba claro que estaría con el equipo. Quiero ayudarlo y aportar mi granito de arena. De eso se trata”, aclaró Baumann.

El propio Nagelsmann explicó que su decisión dañó la relación con ese arquero, que cumplió con creces cada vez que se calzó los guantes en la Mannschaft: “Le dijimos a Oli en marzo que habíamos hablado con Manu. Al final, la decisión fue un golpe para Oli. Nunca son buenas noticias. Manu ha ganado muchos trofeos y tiene un nombre muy importante. Por supuesto, Oli no reaccionó diciéndome «bueno, entrenador, no hay problema...»”.

Al entrenador germano, dos años más joven que Neuer, no le hacen cambiar de idea los reclamos de Baumann, a quien elogió como un “gran deportista” después de sus últimas actuaciones. Entiende que necesita experiencia y por eso se encomienda a la figura de Neuer, todavía intimidante para los delanteros rivales... y admirada por los de su propio seleccionado. “Es un líder muy respetable del grupo. Aunque no es invencible, hay que definir muy bien para hacerle un gol”, dijo Denis Undav, delantero de Stuttgart, en Winston Salem, Carolina del Norte, donde Alemania tiene su búnker.

A pesar de que se había retirado del equipo y de sus 40 años, Neuer rezagó a Oliver Baumman a la suplencia en el arco de la selección germana. ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Undav añadió: “Debo admitir que el regreso de Neuer al equipo me sorprendió. Inmediatamente, la segunda emoción que sentí fue alegría. Sin dudas, es uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. Manu habla mucho fuera de la cancha. Va a fondo, da todo en los entrenamientos. Es uno de los mejores arqueros de la historia y se ve por qué. Es imposible no darse cuenta. Pero, dicho esto, Neuer sigue siendo una persona tranquila. Si uno habla con él, siente la experiencia que tiene para leer los partidos”, lo elogió.

El debate Baumann-Neuer trascendió las fronteras. La revista Sport Bild se entrevistó al respecto con una leyenda del arco, el italiano Dino Zoff, de 84 años. La decisión de convocarlo “fue definitivamente la correcta”, dijo el ídolo de la Azzurra. “Incluso a los 40 años, Neuer sigue siendo un arquero excepcional. Lo mostró en los partidos de la Champions contra Real Madrid y Paris Saint-Germain”, añadió. Y amplió: “Respecto a un jugador de campo, un arquero no tiene que correr tanto. Lo crucial es la mentalidad: hay que estar preparado mentalmente y ser fuerte. Y Neuer lo es”.

Neuer, campeón mundial en Brasil 2014, no juega desde la última fecha de la Bundesliga, pero sería titular este domingo frente a Curazao. ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al igual que Alemania con el jugador de Bayern, son varias las selecciones que confían en arqueros de experiencia para la Copa del Mundo. Argentina tiene a Emiliano ‘Dibu’ Martínez fracturado en el anular derecho, pero nadie lo descarta del primer partido, ante Argelia, y lo más probable es que sea titular. Uruguay, por su parte, cuenta con el histórico Fernando Muslera (nacido en Argentina), que le ganaría la pulseada a Sergio Rochet para el debut de la Celeste, de este lunes contra Arabia Saudita. Y Escocia tiene como suplente a Craig Gordon, leyenda viva del arco y el futbolista más veterano del Mundial, ya que nació el último día de 1992 y tiene 43 años.

El estreno de Alemania por la Copa del Mundo zanjará la polémica por el arco. A Baumann no le quedará más remedio que sentarse cerca del entrenador en el banco de suplentes y esperar otra oportunidad. Creyó que se había adueñado de la titularidad tras la lesión de Marc-André ter Stegen. Pero el retirado Neuer tenía algo por decir.