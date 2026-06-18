Alemania vs. Costa de Marfil, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17 (hora argentina) en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá, con arbitraje del paraguayo Juan Benítez
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Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. Es un duelo trascendental porque ambos ganaron en sus respectivos debuts. El encuentro está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá, con televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
Los teutones consiguieron la mayor goleada de todo la primera fecha de la Copa del Mundo. En Houston, Estados Unidos, golearon a Curazao por 7 a 1 con un doblete de Kai Havertz y sendas anotaciones de Félix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav (Livano Comenencia puso el 1 a 1 parcial para los caribeños). El combinado marfileño, por su parte, le ganó 1 a 0 a Ecuador en Seattle con un gol agónico de Amad Diallo.
- El otro partido de la segunda jornada de la zona E lo protagonizarán Ecuador y Curazao este sábado a las 21 de la Argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
La única vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 18 de noviembre de 2009, en el marco de un amistoso internacional que finalizó 2 a 2. El encuentro se disputó en el estadio Allianz Arena de Múnich y los dos goles de Alemania los anotó Lukas Podolski; mientras que Emmanuel Eboué y Seydou Doumbia convirtieron los tantos de Costa de Marfil.
Alemania vs. Costa de Marfil: todo lo que hay que saber
- Fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026.
- Día: Sábado 20 de junio.
- Hora: 17 (horario argentino).
- Estadio: BMO Field de Toronto, Canadá.
- Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).
Alemania vs. Costa de Marfil: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en Toronto, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Telefé.
- TyC Sports.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Disney+ Premium.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alemania corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.57 contra los 6.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Costa de Marfil. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.67.
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